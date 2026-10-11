全昭彌把握機會來港搵食 燒味奶茶甜品吃個夠

韓國人氣女星全昭彌 (JEON SOMI)，以及陳凱琳、吳家忻、張蔓姿、陳海兒、江若琳、鄧月平、徐㴓喬、周婷、Taylor R、Sue Chang 等多位本地嘉賓出席品牌的 Cocktail Party。 活動選址大館內的法定古蹟 The Magistracy，以品牌獨到的時尚視角重新賦予這座歷史建築全新面貌，巧妙融合浪漫、奢華與奇幻元素。現場以精緻的花藝裝置與繽紛色彩細節互相襯托，構築出劇場般震撼的空間氛圍，帶領賓客盡情沉浸於品牌 的奇幻世界。

JEON SOMI專誠來港出席是次活動，她穿上黑色喱士連身裙現身，配上她招牌的甜美笑容，令活動生色不少。她透露自己私下一直有留意品牌的最新動向，更對品牌的其中一個系列印象深刻，形容觀賞該系列設計時，感覺猶豫走進了一座無比浪漫迷人的花園。她指品牌的設計有一種獨特的魅力，喚醒她在內心深處那個曾經夢想成為公主的小女孩。

作為時尚icon的她，不少粉絲都會參考她的衣著打扮，SOMI親自教路：「有時候我會花幾個小時才能決定穿什麼，有時候只需 15 分鐘。隨著時間，我學懂了不要想得太複雜。因為品牌的單品都非常鮮艷且富有表現力，我會建議從一件焦點單品（statement piece）開始，然後將其他配飾襯上相對休閒或帶點復古風格。」提到她並不是首次來港，她笑言自己是個美食家，香港的美食令她最為深刻。她說：「我非常喜歡香港的燒味。對我而言，先享用一頓豐富的大餐，再吃甜品，最後以一杯我最愛的港式奶茶作結，這就是最完美的一天了。」所以此行她都會爭取時間在港「覓食」，滿足她對香港美食的思念。