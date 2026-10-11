媽樣年華｜周家怡練到斷肋骨 金燕玲投訴無得試

《媽樣年華》昨日（10日）舉行慈善首映活動，周家怡、金燕玲、陳湛文、楊雅文及張迪文一同亮相，任達華與林保怡亦有到場支持。戲中金燕玲是周家怡的媽咪，而周家怡與陳湛文扮演夫妻，周家怡需要在戲中玩鋼管舞。三人表示非常期待，家怡形容整個過程有血有淚，因為在練習鋼管舞時受傷，導致一度延期拍攝。 由於她早前又出現腰椎間盤問題，問到現在身體狀況如何，她說：「好番晒喇，老虎都打死幾隻。再唔係容易受傷的女人！」她表示之前食素「太求其」，導致身體缺乏蛋白質令肌肉不足才受傷。她表示在練習時受傷，於是要延期拍攝，「幾大壓力，因為要跳兩隻舞，但條肋骨又未得仲未上到pole，好大壓力！」

談到今次跟金燕玲飾演兩母女，家怡直言興奮到不得了：「我一知個下內心係Yes出嚟！以前金姐姐啲戲，我一見就喊，因為睇過唔少金姐姐嘅戲，佢永遠出親嚟都搞喊人，就算係客串都一樣，佢係一個好有感染力好強嘅演員，亦係全情投入個角色，周同佢合作係好舒服同開心。」金燕玲稱今次合作很舒服，並指終於有機會合作。 至於戲中的「女婿」陳湛文，金燕玲派高帽表示覺得要跟對方學嘢。她說：「因為我好少拍喜劇，個角色如果拿捏唔好就好易過火，個阿媽幾廿歲仲溝仔，驚唔討好。我希望係想做到個正面有喜感鼓勵個女。我係好緊張，驚做完人哋唔識笑。」她指很多時要靠對手帶領，很多謝陳湛文帶住喜劇節奏引領自己。