媽樣年華｜Gin Lee李幸倪開心唱到電影主題曲 戶外騷出齊降溫百寶

Gin Lee開心可以唱到電影主題曲。（娛樂組攝）

Gin Lee李幸倪昨日出席《媽樣年華》首映，她在戲中沒有參與演出，但就獻聲唱主題曲。她說：「好開心可以第一次參與電影嘅主題曲，雖然有一次係做動漫嘅，但係就唔係原創，今次係原創香港電影歌曲，真係好開心！」 她表示收到邀請之前，有向公司提出唱電影主題曲要求。她說：「一首好嘅歌係需要畫面，畫面又要需要歌，相輔相成，可以令到成個故事咁更加強，所以我就有個願望好想唱電影歌曲，點知講完一個月都唔夠，就有呢個邀請！」

Gin Lee指周家怡為了電影搞到周身傷。

她表示有先了解電影故事，覺得電影非常之勵志及正面，而且還見到是周家怡主演，當然要支持，加上電影講追夢，她表示很鼓勵大家追夢，自己對於這類題材會更想出一番力。Gin Lee表示因為好有feel，所以不足兩小時便完成錄音，在錄音前也有跟導演溝通，因此很快便完成。她坦言特別喜歡哼出Lala的部分，因為可以配合到周家怡在戲中奔放自由的感覺，「我自己啦嘅時候都想放飛自我！」 她續指知道周家怡為了拍這部戲周身傷，自己奈何多舊患，所以不敢玩鋼管舞，「我性格就係每一樣嘢都係要做到就盡力去做，搏晒老命去做，做到好忘我。」

Gin Lee很開心可以為電影出一分力。（娛樂組攝）

早前她到廣州出席戶外音樂節，自言怕熱的她在出發前不停查天氣，希望可以陰天涼快些，但最後當日氣溫高達40度，所以出動散熱東西，幸好順利完成！她表示因為很曬，所以也有叫工作人員準備太陽眼鏡。她很感激fans烈日到場等候。