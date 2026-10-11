鄧兆尊早知梅艷芳骨灰被盜推測3大可能 回應王賢誌欠債忠告任性要有底線

鄧兆尊、盧海鵬和前港姐唐麗球今日現身北角，出席補健食品店開幕剪綵儀式，鵬哥足氣十足表示今朝跑完步過來，鄧兆尊就自言近日瘦了逾10磅，忙於接受訪問，「做到俾人話，唔好再做咁多，始終我其中一個台，成日去人哋台幫手，都唔係幾好，會有微言。」不過他補充不是吳家樂，因大家都是打份工。

談到早前接受有「職場女王」之稱的張慧敏（Son姐）主持網上節目訪問，竟被問及近期與祥嫂(洪金梅）的關係，疑似不知祥嫂已於2019年離世；同時亦搞錯了鄧兆尊紅顏知己的數目，誤將3位說成4位。鄧兆尊表示沒有介懷，「如果一個人做咗準備去做訪問，答嗰個會好開心，佢做訪問之前都同我講過，好多嘢都係聽返嚟，唔好意思今次破咗佢紀錄（點擊數字）。」 對於梅艷芳的骨灰被盗，鄧兆尊自言在事件被報道前，已經得悉，「被問過應該點處理，我話等家屬講咗先。呢件事要諗吓起因係點解，因為知道個骨灰位嘅人唔多，始終唔係公眾位，只有自己人先知，要循呢個方向諗，加上以利益方面行先，會諗到答案係點。」對於梅啟明受訪，表示以5萬元懸紅找回梅姐的骨灰，鄧兆尊不表樂觀：「我覺得搵唔返。」他提出3個可能性，「熱情的歌迷，其次係好似劉師傅(劉家良)，想用嚟屈錢，但之前已屈唔到，可能性唔大，或者已丟棄；仲有係親屬拎咗，之後想風光大葬之類，但既然已交警方，就由佢哋去諗。」他慨嘆連骨灰都侵犯，是件悲哀的事情，他表示私下已有團隊跟進。

至於可擔心長輩的靈位被睇中，他幽默回應：「唔使！我啲長輩全部土葬，有排堀，祥嫂就喺自己屋企，狼狗都有十幾隻，好難偷。」他個人認為離世已代表終結，不用太介懷。

談到他在網上節目《娛樂好好玩》指王賢誌名列「四大敗家仔」之冠，估計欠債數目接近一億，他解釋，「以佢家庭背景，千幾二千萬根本唔係問題，要走佬去第二個地方，一定係不斷需索，屋企對佢呢個人死心，如果我係老竇，幫個仔一兩次有乜所謂，但係不斷講大話，我覺得你冇得救嘅時候，先至會咁做，我覺得可能係佢屋企人安排，都好正常。」他直言做法有點不負責任，但王賢誌是知名人士，留港很容易被找上門。 問到有何忠告時，他自言跟對方不相熟，但同樣是富二代，鄧兆尊認為，「任性同做嘢要分開，即使自己又想做嘅嘢，都要衡量吓喺社會係咪賺到錢，唔好淨係諗住自己一方面嘅興趣，同埋要有底線，如果我熟悉都走去做，好容易會血本無歸，正所謂唔熟唔做嘛。」