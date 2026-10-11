蔡俊彥感激Edan黑圖助攻：無佢我做唔到歌手 魏浚笙與女友拍拖11周年發表愛的宣言

蔡俊彥Ryan和魏浚笙Jeffrey昨日（10日）現身機場，擔任商台旅遊節目《西加航空》嘉賓，日前(9日)適逢是「世一」劍神Ryan29歲生日，今日則是Jeffrey與女友Eveyln拍拖11周年，兩人獲驚喜送上蛋糕，合唱《失落巴黎》時更即興拖手，場面搞笑又溫馨。兩人受訪時表示，並非由共同朋友呂爵安(Edan)介紹認識，而是在雜誌品牌活動相識，Jeffrey指兩人志同道合，問Ryan有感到兩人相似如鏡影，他秒回：「無！睇個樣就知。」但兩人都屬性格率直的人，並亦曾相約一起唱K。

兩人在台上玩情境遊戲，Jeffrey扮乘客向Ryan集郵，遭Ryan笑指「荷蘭樣」，Jeffrey死纏不休。要求Ryan戴眼罩影相，其間趁機捧上生日蛋糕慶祝Ryan昨日29歲生日，劍神即場許願，希望生日推出的新歌《你是來搗亂的》受歡迎，長遠則希望在2028年奧運賽事能取得獎牌，「唔一定要金牌，銅牌都好開心。」接著主持人謝茜嘉驚喜從後再捧上蛋糕，慶祝Jeffrey與Eveyln拍拖11周年，Jeffrey發表愛的宣言，「希望永遠合作，好多謝佢嘅付出同好辛苦，每日都開心。」他笑言沒有買蛋糕，可拎返屋企慶祝，今晚則會一起食飯，「通常都係我book位，但佢通常話做嘢唔想出席，但我覺得要堅持，唔可以放淡。」Jeffrey強調事前不知會慶祝，驚訝感動又開心，問及結婚計劃，新居是否愛巢時，他直言，「搬咗好耐，咁啱被影到。」他續說：「planning一早有，佢工作心態重，我都要開工，費事佢雪藏我……講笑啫，若佢雪我，佢自己都慘。」

Ryan 首度公開演唱新歌《你是來搗亂的》前，多謝Evelyn為他補妝，開心認識與Jeffrey，向兩人送上祝福，不過口誤說成恭喜兩人結婚，笑爆全場。接著Jeffrey 獻唱《已出之物》，兩人壓軸合唱《失約巴黎》，其間更即興拖手，現場fans歡呼聲不絕。他笑言講錯說話後，心情更緊張，加上要唱新歌，狂出手汗，Jeffrey自言亦有手汗，齊齊濕手。談到兩人非常合襯，問到可有興趣拍BL劇，Ryan決絕say No，「放心，唔會！」問到是否擔心影響運動員形象，他解釋自己演技差，「我唔覺得會討好，唔好連累Jeffrey嘅事業。」

談到生日被Edan po黑圖，每次出po都獲對方第一時間回應，他直言感激好兄弟以另類方式「助攻」宣傳，「雖然po黑圖都冇嘢可投訴，有個好朋友為我做咁多嘢，如果無佢我真係做唔到歌手。所以今晚(10日)都會請佢食飯。」Jeffrey主演的《地獄大狀》熱播中，他的演出被網民讚賞，其中摺衣紙的戲份亦獲讚，他在社交平台回應：「因為細個經歷得多，估𠰴到拍戲可以派上用場。」他解釋小時候已面對生離死別，並呼籲大家密切留意兩人下星期的咀戲，形容是「狼式360」。