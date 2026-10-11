一周星星｜譚詠麟真情剖白告別心情 罕談父母係最忠實歌迷：覺得屋企人仲望住

譚詠麟早前完成10場《譚詠麟與您「刻骨銘心」世界巡迴演唱會—終極篇》香港站紅館演唱會，《一周星星》主持許文軒（Edmond）就在校長開show期間，貼身直擊備戰實況，更在完成10場演唱會後，與校長真情對話，以及大談鏡頭背後不為人知的傷痛與感動。今晚將播放加長一小時版，足本讓校長剖白心情。

譚詠麟形容今次演唱會「好似係告別又未必係告別，道盡對舞台的不捨。今次終極篇個唱由籌備到完成，校長心態與以往截然不同：「對自己嚟講應該唔會再做一啲大型嘅演出。」On Show時的校長從容不迫，心情相當輕鬆，Edmond在校長身上看見甚麼叫「舉重若輕」，校長親解箇中舞台哲學：「我所有嘢準備咗十成，但上到台所有嘢我唔會再理，之前做晒咁多嘢能夠變200%出嚟當然係最好，若果只能夠交出七、八成我都由佢，隨緣。」

節目中，校長自爆有一幕表演令他勾起父母陪同開騷畫面：「爹哋媽咪係我最忠實嘅歌迷」、「好多片段我都記得」、「着衫嗰吓覺得屋企人仲望住」，在紅館演唱會尾場，校長向上天作飛吻，場面感人。校長更自揭在演唱會期間，身體曾出現問題，只好忍痛完成個唱。談到校長金曲威力驚人，某一些歌一唱即會引起全場哄動，校長笑言經典金曲還有神奇功效：「我啲朋友話，突然間見有幾個人喺輪椅度彈起身，識行得返。」

另外，不少Fans隔空現身向校長表白：「等緊大灣區開我哋會去聽」、「希望佢身體健康唱到80歲」、「最好一路開落去」，校長聞言相當感動。