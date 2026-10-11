人夫集團｜張繼聰指謝安琪唔識老自嘲與老夫少妻 與農夫齊戴定頭盔否認爆料

張繼聰、鄭詩君(C君)與陸永權(6永)攜手的大型綜藝舞台劇《人夫集團》，昨日（10日）假西九文化區戲曲中心首演，出品老闆古天樂、親自為活動命名的黃子華、劉德華、張學友、陳潔靈、林峯、張敬軒、Twins、容祖兒、方力申、林盛斌、連詩雅及老公陳家樂、衛詩雅與醫生老公等一眾圈中好友送上花籃祝賀。 3位人夫張繼聰、C君及6永在整個騷與觀眾有大量互動，甫開場已於劇院旁邊驚喜現身，有如婚禮進場一樣，還與觀眾握手及拍照，全場起哄！張繼聰上台急不及待大膽地說：「婚姻係一場冇終點嘅馬拉松，坐得喺呢度嘅都係英雄！」台下不少情侶、夫妻也拍手和應。

C君表示過去兩個月，人人都投訴「買唔到飛」，張繼聰笑指：「期待值高到咁？你哋坐得喺度，仲未明呀？人生係冇嘢值得期待㗎！」農夫即說：「嘩！原來你嘅婚姻咁悲慘㗎？」張繼聰立即戴頭盔說：「稿嚟啫。」農夫繼續笑言二人的太太「冇乜人識」，只有張繼聰的太太全香港人都識，於是率領全場大叫「振夫綱」，慫恿張繼聰繼續爆老婆秘聞。 他續說：「一個二個想我返唔到屋企？我老婆今日喺度喎，好！嚟呀！我老婆讀咁多書乜都唔識，唔識老㗎！廿年仲係咁Young，出街好似老夫少婦，你話佢係咪曳呀！」C君隨即接着說：「知你唔方便講，等我講！嗰個謝安琪，一日到黑喺屋企，唔出街，幾咁顧家。」三位人夫「戴完頭盔」即進入戲肉，歡迎一眾男士加入「人夫集團」，成立目的，讓三位人夫告訴大家：「你永遠會喺度搵到比你更加慘嘅人，就算結咗婚，你都唔係孤獨一個人！就算你畀人趕出廳，我哋都喺廳！跪玻璃，我哋一齊跪！」

三位人夫完騷後接受訪問時仍然「戴頭盔」自保，張繼聰先感激有兩位兄弟一起演出：「喺創作方面佢哋有較多創作部分，佢哋用晒啲腦汁，我只係負責演繹，好好彩，大家咁喜歡個表演全靠佢哋功勞。」C君笑言在最後謝幕寫着由張繼聰資料提供。雖然互相推卸，但6永表示內容，相信也是不少人夫的實際心聲寫照，會是大家的共同語言，在旁的謝安琪笑着和應：「佢哋講有啲嘢係真嘅。」6永笑言：「講到尾，我哋要多謝阿聰，佢先係總監。」 內容雖然有不少取笑太太們的行為，但三位人夫也不怕會惹怒自己的太太，大方讓太太知道，C君坦言把講稿在家隨處放任睇，6永太太把劇本從頭到尾看過一次，而謝安琪則陪伴在側用行動支持。