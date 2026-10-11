MIRROR ACE｜姜濤漢堡包成功俘虜小學生 鏡仔一字馬側手翻拱橋各出奇謀

MIRROR全新團綜《MIRROR ACE》將於明晚(12日)起首播，節目組安排MIRROR走進小學校園，在限時20分鐘內盡力捕獲小朋友手上的「心」，12子要搞盡腦汁，用盡千方百計去俘虜小學生的「心」，讓小朋友們成為MIRROR的粉絲。

呂爵安（Edan）對藍隊隊友陳卓賢（Ian）和姜濤很有信心，指小朋友會很喜歡他們，Edan補充︰「同埋我對自己都好有信心，知唔知點解？因為啲小朋友好多都有睇《膠戰》。」隊友Ian和姜濤的確不負聚望，搞盡腦汁取得小朋友歡心，Ian陪小朋友數20個足球員名字，更表演跳舞和清唱《正式開始》，溫柔大方俘虜了不少小朋友的「心」。而姜濤則出動美食誘惑，向小朋友高呼︰「或者有人主動肯畀心我嘅，每人lunch time一個漢堡包食！」

隨後，數十名小朋友抵擋不住漢堡包的誘惑，一直緊緊跟隨姜濤步伐，姜濤搖身一變成為了小學生首領︰「我叫姜濤！我地依度係濤Team！有無人想join我地team嘅！知唔知join我地team會有啲咩野？漢堡包right？」小朋友圍著姜濤吶喊叫好，場面非常搞笑。楊樂文（Lokman）眼見濤Team人多勢眾︰「好疊馬喎！果然係銅鑼灣揸fit人啊！」