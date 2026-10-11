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娛樂
出版：2026-Oct-11 21:30
更新：2026-Oct-11 21:30

MIRROR ACE｜姜濤漢堡包成功俘虜小學生 鏡仔一字馬側手翻拱橋各出奇謀

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姜濤出動美食誘惑，向小朋友高呼︰「或者有人主動肯畀心我嘅，每人lunch time一個漢堡包食！」

姜濤出動美食誘惑，向小朋友高呼︰「或者有人主動肯畀心我嘅，每人lunch time一個漢堡包食！」

MIRROR全新團綜《MIRROR ACE》將於明晚(12日)起首播，節目組安排MIRROR走進小學校園，在限時20分鐘內盡力捕獲小朋友手上的「心」，12子要搞盡腦汁，用盡千方百計去俘虜小學生的「心」，讓小朋友們成為MIRROR的粉絲。

呂爵安（Edan）︰「同埋我對自己都好有信心，知唔知點解？因為啲小朋友好多都有睇《膠戰》。」 小朋友圍著姜濤吶喊叫好 數十名小朋友一直緊緊跟隨濤Team 為了俘虜小學生的心，MIRROR各出奇招 6 Ian陪學生數球員名

呂爵安（Edan）對藍隊隊友陳卓賢（Ian）和姜濤很有信心，指小朋友會很喜歡他們，Edan補充︰「同埋我對自己都好有信心，知唔知點解？因為啲小朋友好多都有睇《膠戰》。」隊友Ian和姜濤的確不負聚望，搞盡腦汁取得小朋友歡心，Ian陪小朋友數20個足球員名字，更表演跳舞和清唱《正式開始》，溫柔大方俘虜了不少小朋友的「心」。而姜濤則出動美食誘惑，向小朋友高呼︰「或者有人主動肯畀心我嘅，每人lunch time一個漢堡包食！」

為了俘虜小學生的心，MIRROR各出奇招 2 Anson Lo與學生自拍 為了俘虜小學生的心，MIRROR各出奇招 1 Lokman一字馬 為了俘虜小學生的心，MIRROR各出奇招 3 Alton做掌上壓 為了俘虜小學生的心，MIRROR各出奇招 4 Stanley側手翻

隨後，數十名小朋友抵擋不住漢堡包的誘惑，一直緊緊跟隨姜濤步伐，姜濤搖身一變成為了小學生首領︰「我叫姜濤！我地依度係濤Team！有無人想join我地team嘅！知唔知join我地team會有啲咩野？漢堡包right？」小朋友圍著姜濤吶喊叫好，場面非常搞笑。楊樂文（Lokman）眼見濤Team人多勢眾︰「好疊馬喎！果然係銅鑼灣揸fit人啊！」

累透了的陳瑞輝（Frankie）形容︰「依家啲小朋友唔同我以前，真係非常之非常之需要心機同耐性去征服佢。」 橙隊 AK, Frankie, Jer 藍隊 Ian, 姜濤, Edan 紫隊 Stanley, Anson Lo, Jeremy 黃隊 Lokman, Tiger, Alton

為了俘虜小學生的「心」，其他MIRROR成員都各出奇招，鬥快跑步、射籃球、一字馬、側手翻、掌上壓、拱橋樣樣做齊，累透了的陳瑞輝（Frankie）形容︰「依家啲小朋友唔同我以前，真係非常之非常之需要心機同耐性去征服佢。」

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