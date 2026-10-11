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娛樂
出版：2026-Oct-11 23:00
更新：2026-Oct-11 23:00

蔡思貝藉宣傳《功夫女足》翹實碧咸 被迷到講錯英國上映日子

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周星馳電影《功夫女足》今年8月在港上映，香港票房收約1,300萬；內地在7月已經開畫，至今收約23億人民幣。該片及後在馬來西亞、文萊、澳洲及新西蘭上映，本月更進軍英國。

澄清不是「huge role」

「孖八」蔡思貝近日被委派去搵碧咸（David Beckham）拍《功夫女足》宣傳片，她今日（11日）在IG貼上一條約40秒的短片，內客是向碧咸介紹該片是關於足球，碧咸聞言客氣表示好期待，指蔡思貝在片中擔任「huge role」（主角），蔡思貝即解釋是「important role」（關鍵影響角色），並指「I'm come out and save the game」。雖則碧咸已退役，但好歹都是世界級傳奇球星，向他狂言說「我出場救咗場波」，似乎有點天壤之別。

見到碧咸係咪真係會暈晒浪？蔡思貝示範一遍，她出征宣傳《功夫女足》在英國上畫，竟然連上映日期都講錯。不過繞實碧咸、握手冧笑，蔡思貝當然就牢牢記住。她在貼文留言：「when kung fu meets soccer⚽🔥& when I met Beckham🥲」(I was too excited and got the date wrong It’s actually on the 23rd October!!😛) 

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