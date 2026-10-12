許志安演唱會｜鄭秀文後台深情擁抱：人生從沒有放棄自己的理由

許志安一連三場的《許志安 Andy Hui〈On Stage〉Live in Concert 2026》演唱會，已於紅館圓滿落幕。太太鄭秀文(Sammi)未有上台擔任嘉賓，安仔在完show訪問時表示，「佢話呢個演唱會對我嚟講好重要，唔好搶fo。」Sammi為免搶去焦點，低調現身支持，並默默他祈禱。

演唱會結束後，Sammi昨日在社交平台分享後台與許志安及親友的大合照，限時動態分享3晚演唱會，在觀眾席和後台的照片，並撰文抒發感受，她形容「終於能放鬆了」並特別感謝家人，幾乎所有家姐、姐夫和姨甥都親身到場支持，惟因門票供不應求，最終「淨了一個姨甥仔和一個姨甥女不能來」，母親雖然因行動不便未能親身前來，但仍每日聯繫，為女婿許志安打氣祈禱，令她非常感動。

作為妻子的Sammi，默默以愛支持，如今終於見證許志安踏上紅館，心情激動，「這幾天，在埸內埸外甚或social media 看到大家傾注出來的愛和友持鼓勵， mi作為妻子，既感動，也感恩，更是感激。亦感觸，也很被鼓舞。」她又以hashtag寫下幾句勉勵說話：「人生從沒有放棄自己的理由」、「再不可能也有可能」、「淋漓盡致地儘全力」，並為丈夫打氣：「全力以赴，珍惜人生的第二次機會」，最後再三向所有支持者致謝：「衷心，衷心，衷心感謝你們每一位。」

3晚演唱會都獲不少圈中好友捧場，其中方力申看畢尾場後，往後台合照。他在IG限時動態分享了一段「感動，充滿愛的一晚」的影片。影片中，剛完成演出的許志安步回後台，現場親友及工作人員立即報以熱烈掌聲。鄭秀文隨即如小粉絲般上前，張開雙臂緊緊擁抱老公，舉起姆指給予肯定。兩人深情對望，臉上流露喜悅的笑容。