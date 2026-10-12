魏秋樺68歲甜認發展黃昏戀 無意結婚不擔心另一半北上偷食

昔日亞視花旦魏秋樺保養得宜，68歲的她近年與圈外男友Edward發展黃昏戀，魏秋樺日前出席黃夏蕙的生日壽宴，被問起感情事，她堅定地表示從來未有打算結婚，更不擔心對方「偷食」。

魏秋樺於2023年被爆覓得真愛，她坦言與相識十多年的Edward由朋友昇華為情侶關係，這段黃昏戀發展逾四年，兩人不時孖住出席圈中飯局及派對，感情穩定。魏秋樺上月迎來生日，男友為她大搞23席生日宴，單是編排座位已搞足五日，令二人大傷腦筋。