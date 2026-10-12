魏秋樺68歲甜認發展黃昏戀 無意結婚不擔心另一半北上偷食

昔日亞視花旦魏秋樺保養得宜，68歲的她近年與圈外男友Edward發展黃昏戀，魏秋樺日前出席黃夏蕙的生日壽宴，被問起感情事，她堅定地表示從來未有打算結婚，更不擔心對方「偷食」。
魏秋樺於2023年被爆覓得真愛，她坦言與相識十多年的Edward由朋友昇華為情侶關係，這段黃昏戀發展逾四年，兩人不時孖住出席圈中飯局及派對，感情穩定。魏秋樺上月迎來生日，男友為她大搞23席生日宴，單是編排座位已搞足五日，令二人大傷腦筋。
男友已攞長者卡
被問到男友為何未有一同出席夏蕙姨的生日宴，魏秋樺透露對方因工作要前往深圳，雖然另一半經常要到內地開工，但她並不擔心對方「偷食」，魏秋樺笑言：「唔擔心呀，老實講，佢有返咁上下年紀，佢以前都玩夠啦！」男友Edward年紀較輕，身為圈中美魔女的魏秋樺幽默指男友並非「小鮮肉」，並說：「佢係老臘肉喇，佢有長者卡㗎！佢細我少少，但佢個樣細唔過我，呢樣緊要吖嘛。」對於結婚，魏秋樺分享了自己的婚姻看法：「我細個嗰陣已經唔鍾意結婚，可能我屋企影響，爸爸媽媽感情唔係咁好。我一路抱住開心就一齊，唔啱就分開，簡簡單單。同埋我好唔鍾意人哋叫我乜太物太，我鍾意人哋叫我魏小姐或者魏女士，叫秋樺姐都好。」她透露兩人未有同居，望爭取私人空間，生活上保持距離讓關係更加甜美。