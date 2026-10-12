湯令山銅鑼灣派雪糕宣傳新歌 歌迷塞爆馬路引混亂致臨時取消活動

Gareth. T(湯令山)昨日(11日)現身舉行「Free Ice Cream Day」活動，為新歌《淺粉紅》宣傳，特地租用雪糕車，由中午起現身旺角、尖沙嘴及銅鑼灣鬧市派雪糕，只要於IG分享其歌曲，即可獲得淺粉紅雪糕一杯。雖然時間表列明4點30分在銅鑼灣派雪糕，6點於百德新街舉行神秘活動，

由於已搭建舞台，預計湯令山將現身演唱，歌迷提早幾小時到到場守候，逼滿對出的馬路及的士站，令車路都擠得水洩不通，情況太混亂，一度驚動警方到場。直至活動開始前數分鐘，大會播出一段Gareth. T的廣播，宣布取消活動：「由於情況太混亂，無奈之下只能夠取消，多謝大家嘅支持，sorry呀！真係對唔住！」而湯令山為安撫歌迷，就拍片表示將活動改至21:00以線上形式舉行，當晚他亦準時開live唱新歌，好兄弟Tyson Yoshi和Teddy Fan亦有留言。