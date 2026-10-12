古淖文開show唱《似水流年》致敬梅艷芳冥壽 宣布明年5月登紅館

古淖文(German)前晚(10日)於澳門舉行的《German Ku ‘‘A New Classic’’ Live 2026》音樂會圓滿落幕，音樂會尾聲驚喜宣布將於明年5月圓夢首登紅館開個唱，成為首位踏上殿堂級舞台的《中年好聲音》歌手，亦是繼樂隊Solor後，相繼20年再有澳門單位開紅館演唱會。German直言感到不可思議，「我相信每個藝人都有紅館夢，我一直都告訴自己可以做到的，直到主辦約我，說是談談這個音樂會時，偷偷地拿出一份文件，並說你簽了就要實行，我已經眼有淚光，因為不敢相信自己能上紅館。」本月24日牛一的German 表示，紅館騷絕對是最好的生日禮物。

前晚的音樂會以《Goldfinger》一曲揭開序幕，German表示距離上一次在澳門開騷已經是兩年前的事，經歷過內地、大馬站巡唱後回歸澳門。音樂會以「New Classic」為主題，German坦言想做這個概念很久：「大家知道我一直好鍾意 Nina Simone、Louisa Jesse、Bette Midler 呢類經典金曲，但要唱好呢類型作品，真係要有一啲歲月嘅累積同練習。經歷過之前幾個演唱會嘅磨練，今次終於可以實現。」為配合主題，German特別請來6位管弦樂手，組成20人大型樂隊同台演出，German表示：「好多經典歌曲需要原汁原味去演繹先好聽，但既然叫做『A New Classic』，點都要有一啲改編嘅 Small Twist，希望將呢啲改編變成屬於我古淖文嘅特色版本。」

German 在上半場先後獻唱《Diamonds Are Forever》、《Skyfall》等多首經典電影主題曲，緊接帶來《Can't Help Falling In Love 》、《Unchained Melody》以及國語經典《不了情》等。在獻唱《House of Rising Sun》前，German 表示此曲是送給特地來撐場的肥媽（Maria Cordero），解釋說：「這首歌的中文版本是《我要自由》，是電影《女子監獄》的主題曲，由肥媽主唱。」German之後繼續賣口乖，指音樂會有不少曲目都有一定難度，並非人人可以駕馭，但由肥媽負責的話就絕無問題。音樂會後半段，German帶領全場大合唱《Delilah》與《Hey Jude》，隨後再帶來《Sway》、《Smooth》、改編版的《Follow me》，以及名曲《New York, New York》與《My Way》。而當晚剛巧是已故天后梅艷芳的63歲冥壽，German特地以《似水流年》在這個特別日子向偶像致敬，而「古粉」則亮起手機打造燈海，場面動人。

演唱會尾聲，German選擇了《中2》奪冠歌《Feeling Good》作為音樂會最後一首歌，但原來壓軸出場的是German唱至最後一句時，大螢幕緩緩播出「Prelúdio : Fé 2027 May HONG KONG COLISEUM」的訊息，正式預告 German 將於明年 5 月踏上紅磡香港體育館開個唱。演唱會名稱包含了葡文 Prelúdio與Fé，German 解釋，「Prelúdio 有序曲、前奏意思，而 Fé 可解作信念，組在一起是希望紅館演唱會成為我新的序章，其實當你有信念時，可以完成很多事，而正正因為我有信念。」

在演唱會結束後的粉絲合照環節中，適逢十月生日月的 German更獲主辦安排驚喜慶生。司儀主持切蛋糕儀式，特別訂製的蛋糕上方置有立體紅館造型以及Q版German公仔，一眾「古粉」在現場齊聲送上生日祝福，同時恭賀他圓夢登紅館。