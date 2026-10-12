黃淑蔓親手餵粉絲食炸雞 為11月個唱多快歌籲歌迷打Call

黃淑蔓(Feanna)日前(9日)為新歌《餓》MV舉行首播發布會，與逾百「蔓頭」（她的Fans暱稱）一同見證新歌面世。她首度公開演唱新歌《餓》和《Hey Feanna》，並與觀眾玩鬥快食炸雞遊戲，,勝出者更獲Feanna親自餵你食炸雞。MV 中的Feanna不顧儀態喪塞食物入口，現場觀眾邊睇邊大讚好靚女，氹得她哈哈大笑。不過自命活潑「E人」的Feanna坦言公開食相感到有點害羞，說：「見到咁多人望住我食嘢個樣，原來係比我想像中害羞，真係好緊張，我一路望住大家嘅反應，睇住大家嘅表情，心情有少少複雜。」

如願唱Band sound

Feanna表示她一直很想唱Band sound，開心公司讓她推出Rock味濃新歌，並如願邀請樂隊Dear Jane的結他手Howie作曲，她說：「終於我有機會唱到一首咁『惡』嘅歌，仲要多謝黃偉文Wyman填詞，因為佢寫入咗我個心！呢首歌想表達其中一個意思：『適可而止』，例如食嘢食少少可以好開心，但食得過量就會辛苦；感情事亦一樣，太過戀愛腦，會逼得對方太緊，所有嘢過量都係唔好㗎！」

鬥快食炸雞 Feanna完勝

為配合MV主題，發布會上，Feanna與觀眾比賽鬥快食炸雞，她說：「今次拍MV好似與時間競賽，因為要喺越短時間內食越多嘢，個MV至會越好睇，但係『咬』同埋『吞』嘅過程，比大家想像中更加花時間，一啲都唔容易。好想大家同我一齊體驗吓呢個感覺，所以設計咗呢個遊戲同大家玩！」結果Feanna首位完成任務，笑言：「我冇諗過係我贏囉，可能因為拍MV，我已經練習咗好多次。」而一位男參賽者則緊隨其後，當主持人阿酸公布遊戲其獎品是「黃淑蔓親自餵你食炸雞」後，全場起哄。Feanna用竹籤拮炸雞餵食，得獎觀眾笑得好幸福，而其他參賽者獎品是Feanna 送出特別版的盲盒公仔。