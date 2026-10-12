女神配對計劃2｜方智弘成俞可程何沛珈爭奪對象 丁標離場安慰陳若思搞到Bob眼濕濕

《女神配對計劃2》昨晚(11日)播出的第六集《女神 2》進行了首輪淘汰，16位求愛勇者需各自投選現時「最有好感女神」，至於五位女神何沛珈（Roxanne）、阮嘉敏（Mandy）、陳若思（Amber）、俞可程（Kanis）及郭珮文（Juliana）亦需各自投選現時「最有好感求愛勇者」。「冷氣男神」 方智弘（Oscar）成搶手貨，同時獲Kanis和Roxanne投選，而劉宏偉（Ares）、李韋標（丁標）、陳萬龍（Man Lung）和劉梓堅（兔仔）因未獲女神「心動吊墜」保護，全部被淘汰。

最緊張環節，首推是5位女神的心動選擇，Mandy 毫無懸念選了東東，阿Ju選了前度Ice、Amber 意外地沒選吳兆麟(Alan)選了與自己性格「一凹一凸」的阿朗，不過最令人震驚的，是 Kanis與Roxanne 同時選擇了Oscar。對於自己忽然成搶手貨，當事人Oscar極意外：「喺揭曉嗰吓1 我有啲震驚。」Kanis則大嗌擔心：「點算呀？會唔會之後Oscar都想去了解吓第二個人呢？」一直未與任何求愛勇者有明朗化關係的Roxanne，則坦言開始留意 Oscar，《女神 2》未來充滿變數。

4 位淘汰者中，以丁標離開一刻最為感人，對於Amber致歉因不知情而未有以心動吊墜保護丁標時，平時極孩子氣的丁標忽然變 Man：「好開心有呢次機會正正經經講出我嘅諗法，咁冇就冇，it’s ok！」說畢，Amber 與丁標更上演了感性到爆的「離別擁抱」。丁標還感性發表淘汰宣言：「好多謝你第一下邀請我，第二下撳咗燈，我哋真係成功 match 咗，亦都好成功喺五角形枱同你面對面傾到偈，呢個可能就係一個緣份。」而節目後，丁標亦有在社交網留言祝福Amber：「喺呢度祝你搵到你嘅幸福，享受接下嚟嘅旅程」，相當有風度。網民對於「可愛丁標」被淘汰大感肉緊，並為其留言打氣，就連主持人 Bob，亦於社交平台留言嗌不捨：「丁標最後嗰一幕，竟然睇到我眼濕濕，黐線！」