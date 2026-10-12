被殺的那天｜楊樂文現身釡山首映驚訝跨地惑共鳴 邵美琪籲撐港產片業界有工開

由邵美琪、楊樂文(Lokman)、談善言主演的電影《被殺的那天》，入選第31屆釜山國際電影節「展望．亞洲」（Vision – Asia）競賽單元，並於日前(10月10日)舉行世界首映。新銳導演林樂騫聯同3位主演親赴釜山出席首映及映後對談，並亮相「香港之夜」，與當地觀眾交流分享電影創作及拍攝點滴。今次首映更吸引不少香港Fans專程飛赴韓國支持，並準備多款應援物為電影團隊打氣。

楊樂文自爆拍接原因，原來當初讀劇本時未有結局，因此被懸疑劇情深深吸引，拍攝時的心情與觀眾一樣期待，而角色的情緒起伏亦有挑戰性。首次在戲院大銀幕欣賞作品，電影中的細節及人物情緒都被放大，看得更投入，對同場觀眾的反應感驚喜：「觀眾提出的問題相當深入且仔細。看到來自不同文化背景的人，透過各自的視角來解讀我們城市的特色並提出看法，我覺得這過程非常有趣且有意義。」最令他意想不到是映後交流，主持人提到韓國近年亦出現一些與電影劇情相似的社會現象及問題，令當地觀眾產生共鳴。他坦言：「沒想到電影能跨越地域界線引發這樣的共鳴，這或許正是電影最神奇、最有力量的地方。」

邵美琪自言首次見面就被新導演的熱誠打動，因而爽快答應參演，以實際行動支持香港電影。她坦言在世界首映時心情緊張，但並非擔心自己的演出，而是為首次執導劇情長片的林樂騫緊張，「這是導演的第一次，特別希望這部作品能贏得大眾的喜愛，也期望未來能有更多合作機會找上導演。」她更幽默地笑言，只有導演繼續有戲拍，演員及幕後工作人員才可以繼續有工開，並呼籲大家多多支持香港電影，為業界創造更多機會。

導演從小已是戲迷

繼《虎毒不》後再次帶同新作參與釜山國際電影節，談善言感到十分榮幸及開心，對觀眾的熱情尤為驚喜，不但全程投入欣賞電影，映後更踴躍留下參與交流。導演林樂騫分享自己從小就是影迷，如今能帶著首部作品登上國際影展，期望《被殺的那天》未來有機會走訪更多國家及地區，並最終在香港公映。

《被殺的那天》由鄭保瑞監製、林樂騫編劇及執導，是第七屆「首部劇情電影計劃」大專組得獎作品，亦是導演首部劇情長片，楊樂文（Lokman）、談善言、邵美琪主演，艾威、陳紫萱、劉皓嵐及蘇文濤演出，陳湛文特別演出。電影以一宗埋藏多年的家庭死亡事件為起點，透過懸疑敘事探索創傷、記憶與人性的複雜。