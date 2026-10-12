女神配對計劃2｜阮嘉敏獲東東真男人「動起來」表白 陳若思摸阿朗手仔睇性格

《女神配對計劃2》昨晚(11 日)播出的第六集進行首輪淘汰，雖然預告隱藏女神將登場，但5位女神仍可留低，更逐一與心儀求愛勇者單獨約會食甜品，當中最高討論是阮嘉敏(Mandy)與吳旭東(東東)。東東「冧談」廣東話俘虜Mandy及網民心，當被Mandy問「識講咩廣東話」時，東東一本正經以半鹹淡廣東話說出：「下一站香港西九龍」，即獲Mandy Give Me Five！之後東東又「字正腔圓」地說出「阮嘉敏」及「我好掛住你」，說畢還刻意問Mandy「點解」，Mandy事後亦忍不住大讚Sweet：「佢應該有上網去搵吓資料，呢個幾Sweet。」

東東「冧談廣東話」

Mandy與東東去年底在西安拍短劇認識並相約吃飯，對於東東相隔這麼久才表達對自己有意思，Mandy自然滿腦疑問：「其實（我）返香港之後佢唔多搵我架，直到有一次佢問我幾時再返嚟拍短劇，我就話我拍唔到，佢就即刻打畀我，問我：『點解你唔嚟嘅』」、「佢一路畀我嘅感覺一路好被動，但我今日見到唔係咯。」並忍不住直接問東東：「你對我有感覺為甚麼沒有聯繫我，你不想知道我在香港幹嘛嗎？」

「阮東CP」粉繪可愛風漫畫

對此，東東又再拋出「深情直球」，就是愛一個人必須先得「動起來」，東東表白：「我好奇呀，這就是我過來（香港）的原因，我想見了面跟你聊」、「我覺得如果隔著一段距離，就去做一些行為動作始終是不明瞭的，那不如突破一下，剛好又可完成來香港見你的承諾」、「我不太擅於表達，所以我得要先動起來。」 「阮東CP」粉更特地繪可愛風漫畫為Mandy東東加油，而東東與Mandy前往歎甜品期間，東東全程細心攙扶Mandy，極富紳士風度，難怪再度吸獲網民洗版式好評。