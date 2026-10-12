薛家燕首現身釜山電影節盼將十字步發揚光大 陳法拉任評審孖張藝謀合照

亞洲電影大獎學院（AFAA）與第31屆釜山國際電影節（BIFF）聯合主辦的「香港之夜」（Hong Kong Night），於10月9日假釜山舉行。陳法拉聯同入選本屆釜山國際電影節「展望．亞洲」（Vision – Asia）競賽單元的《被殺的那天》團隊，以及薛家燕、導演王梓軒、曾國祥及多位香港新銳導演親臨現場，向國際展示香港電影的獨特魅力與新世代創意力量。國際知名導演張藝謀以及韓國演員孫錫求更驚喜現身撐場！

擔任「國際電影創作營」大使兼評審的陳法拉讚賞「Hong Kong Night」交流氣氛極佳。談到港片如何走向世界，她認為關鍵在於堅持本土語言與文化特色：「故事越具體、越有香港特色，越可以打動觀眾。」一年一度的「香港之夜」不僅匯聚亞洲影壇的重要人物，更為香港與韓國及其他地區的電影人提供寶貴的交流平台，促進跨地域合作及創意交流，持續拓展香港電影的國際網絡，讓更多香港電影作品及新世代電影人才走向世界。