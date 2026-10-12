劉松仁屢傳中風首度開腔談健康狀況 ：經歷的是病但是人生最開心階段

劉松仁於2020年被拍到行動困難，需要拐仗助行，而且手部的動作不自然，於是傳出仔他中風需要休養。不過米雪及有份參與音樂劇《利瑪竇》的王梓軒都先後指劉松仁在後台跌倒，否認他中風。去年劉松仁在訪問中透露自己因為病，右邊身動不了，但左邊身仍然活動自如，至於患了甚麼病就拒絕透露。近日有網民拍到他在戲院現身，由於他步履蹣跚，左手腕似有屈曲狀況，再度傳來劉松仁中風的說法。 今日他在社交平台寫下長文交代自己的近況，並透露他未的計劃。即將77歲的劉松仁坦言：「這幾年我面對的是老，經歷的是病，但我覺得是我人生中最開心、最幸福的階段。這段經歷讓我體驗到很多，明白很多，心胸也開闊了很多，也更懂得謙卑和感恩。當逆境出現，只要願意以積極、樂觀的態度去看待，就會發現，每一段經歷其實都是一種美，一種恩賜，上天也許是想借此讓你得到另一樣東西。這些體會，是以前的我沒有機會明白的。」

劉松仁對於日前的影片，他回應說到：「。大家看了我這麼多年的戲，對我多少有些認識，也一直關心著我，看到這些畫面，難免會擔心。我明白你們的心情，也在意你們的感受。如果這些畫面讓你們憂心、難過，我心裡很過意不去，想跟大家說一聲對不起，讓你們掛心了。」 他表示一直沒有公開病名，是不希望大家因此產生一些負面的聯想點。他說：「希望大家不要因為網上的議論而過度擔心，也請大家對我有點信心，我是有能力應付的。之前我也說過，這幾年是我人生中最自在、最開心的階段。所以我更希望有一日大家能夠跟我一起感受這份快樂，不要因為擔心我的身體，影響了你們的心情。這將會是我最欣慰的事。」

不過，劉松仁就希望大家不要太著重他的健康情況，反而聚焦他正在做甚麼。他說：「至於網上的娛樂新聞、八卦討論，甚至自媒體的想像和創作，我覺得都是網路時代很正常的現象，我們無法回避，也不必刻意回避。我做了五十多年演藝工作，本來就是希望通過作品，給觀眾帶來一些娛樂和享受，也提供茶餘飯後一些可以談論、消遣的話題。沒想到退休之後，我的生活與活動還能繼續發揮這樣的作用，想想也蠻好的，這何嘗不是我演藝事業的另一種延續？不過，比起一直討論我的身體狀況，我更希望大家認識現在的劉松仁，了解我現在在做些什麼，以及這些事情背後的意義。」

他續說：「人生每個階段都有不同的課題，生老病死更是每個人都無法避免的。同樣是生病、衰老，甚至面對死亡，我們用什麼樣的態度去面對，往往會影響這個階段過得好不好。如果總覺得自己有所欠缺，老是拿自己和別人比較，和以前的自己作比較，陷在負面的情緒裡，日子自然就會過得很辛苦。相反，如果能以積極、樂觀的態度去面對，也許我們就能活出生命不一樣的意義。」 他又借羅慧娟做例子，「對一般人來說，死亡往往是難以接受的事，但她在面對死亡時，仍然願意分享自己的人生經驗，幫助別人。從這個角度來看，她生命最後的這段經歷，也為他人帶來了積極的意義。又好像有人因為長期吸煙而患上癌症，最後願意站出來，用自己的經歷勸告別人不要吸煙。大家不會責怪他過去為什麼吸煙，反而會欣賞他願意分享經歷，提醒別人不要重蹈覆轍。這份關心別人、以自身經歷幫助別人的心意，值得尊重。他們的經歷也啟發了我。到了人生這個階段，我一直在想：自己還可以做些什麼，才能對別人有所幫助？」

他與恩保德神父構思的音樂劇《利瑪竇》更啟發了他很多：「利瑪竇最打動我的，是他的謙卑與包容。當年，他來到中國傳教，面對語言不通、文化差異，以及各種誤解甚至敵意，他沒有選擇強行改變別人，而是先從自己做起，主動學習中國的語言和文化，努力走進中國人的世界。這種尊重與包容的精神，直到今天，仍然值得我們學習。」 「很多觀眾因為這部劇而深受感動和啟發，甚至重新思考自己對生命的看法。一部作品若能讓人有所感悟，還能給人帶來力量，它的價值便不止於演出本身。我也希望把這份意義繼續延伸下去。現在，我們已經為香港五家特殊學校改編了簡化版《利瑪竇》劇本，明年將與華仁中學舊生所組成的樂隊現場合作演出。我希望學生們能在排練和演出的過程中，逐步克服內心的障礙，建立自信，學習與人相處，也改善親子關係。」

他亦透露現正進行的計劃：「有一些中學希望我們協助修改劇本，讓學生明年可以在校內演出，從中認識利瑪竇所體現的謙卑、大愛和包容等美德。我覺得，能透過戲劇讓年輕人接觸這些價值，是一件很有意義的事。我們還計劃舉辦音樂會，由樂隊現場伴奏，讓演員演唱《利瑪竇》裡的歌曲。我希望透過舞臺劇、校園活動和音樂會等形式，讓利瑪竇的精神傳遞到更多地方。」 「環顧當今世界，各國和社會面對的種種危機，某程度上也反映出我們仍然缺乏利瑪竇那種無私大愛的精神和寬闊的胸襟。我們做這些事，就是希望更多人懂得愛，學會共融，尊重、接納和包容彼此，讓世界少一點仇恨，多一點愛。這也是我們希望透過《利瑪竇》傳遞的訊息。」

他寫道：「我也正在籌備兩本書。一本是分享這些年來我對人生、情感和命運的看法與體會；另一本則是從我多年的演藝經歷出發，談談這個行業的興衰，以及一路走來的觀察與思考。我希望把這些經歷和體會整理出來，與大家分享，也希望你們能從中得到一些啟發。」 「我之所以想記錄這些，是因為經歷了這麼多年，我越來越明白，一件事的成敗，背後都有它的原因。就像一個行業的興衰，從來不是單一因素造成的，而是天時、地利、人和，加上每一個人的努力，各種因素交織在一起，才造就了一個時代。至於後來為什麼走向衰落，也有它的前因後果。我希望把這些經歷記錄下來，讓年輕人了解一個行業是怎樣走到今天的，以及當中有哪些值得思考的地方。」

「當然，每一代人都有每一代人要面對的問題。上一代人走過的路，可以給下一代做參考，卻無法替他們解決屬於他們的難題。畢竟時代不同，每一代人的處境和感受也不一樣。就像今天的人工智能，未來會帶來什麼變化，年輕人又該如何面對，只有身受其害、切膚之痛，才會千方百計想盡辦法去解決自己的問題。這些都需要他們親自去經歷和摸索，我們未必能給出答案。」 「但有些東西，不會因為時代改變而有所不同，那就是做人做事的態度。無論身處哪個年代，怎樣把一件事做好，遇到困難時如何面對，怎樣看待成功與失敗，這些都是值得借鑒的經驗。這也是我寫這些書的目的，也是我希望在餘生裡繼續做的事。」