璀璨之城｜陳曉華首次床戲被張智霖全身摸勻 屁股大特寫挑戰電視尺度

由張智霖、吳卓羲、高海寧、張曦雯、姜大衛等主演的《璀璨之城》昨日播出第一集劇情已經非常緊湊。其中一幕由張智霖飾演尚利鋒集團長子的「官孝賢」，與飾演記者情人「郭芷媛」的陳曉華，上演一場極度纏綿的火辣激情戲，而且尺寸之大令不少網民被這幕震撼到，網民更瘋狂cap圖。

大特寫陳曉華屁股

片中見到張智霖一見陳曉華入屋，即粗暴咀落去，見到陳曉華咀都歪埋。之後張智霖再將陳曉華推到去牆邊，繼續咀，鏡頭見到他的手由上而下，再由伸手入她的裙內，之後一個轉身見到張智霖抱起陳曉華並把她推到床上，之後繼續纏綿。當張智霖抱起陳曉華時，鏡頭更特意從下方拍攝，令人從另一角度看陳曉華的屁股，這幕令不少網民直言「唔得啦！」、「頂唔住！」

其後轉個頭就見到陳曉華換了一件斜膊超短連身裙出步向張智霖，二人傾完幾句後，陳曉華就爬向張智霖，而鏡頭再一次令人看到陳曉華的美臀。當然亦有網民笑完張智霖「完事」後竟然繼續西裝上身，感到有些好笑。