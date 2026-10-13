袁澧林深夜IG發長文爆娛圈屢遇性騷擾：永遠不會來的道歉 鍾雪瑩直斥文化雜誌記者譁眾取寵好反感

袁澧林(Angela)今日凌晨在IG發長文，控訴一位文化雜誌記者言語性騷擾，事件導火線是鍾雪瑩在IG限時動態轉發一篇IG文章，文章開端寫著，「瞞住『阿爹』撻著阿倫，鍾說老師從影生涯激罕色慾寫出，少少震撼。hastag善男信女」文章內容提及鍾雪於10月上映的兩套電影《我阿爹想旅行》和《善男信女》，鍾雪直接表達不滿，寫道：「昨日，我回覆了以下這篇來自文化界寫手/主篇的文章：『我對你呢段文字好反感，除咗話你嘩眾取寵之外，完全睇唔到同套戲有咩關係。無論如何，多謝你來欣賞我哋嘅電影』。」她續寫道，「原意用來褒獎好作品的文章，真的還要流於這樣嗎？這種角度、這些用字，加點不實，這樣嗎？你認為作品好，何不只說好，而仍然是要這樣嗎？」

以「坐枱」形容訪問 鍾雪瑩這段文字，勾起袁澧林大約半年前為電影《電競女孩》宣傳，與戲中的女演員受訪時遭遇的不快回憶。文章以「那些永遠不會來的道歉」為題，Angela表明「這篇文章寫於年初，就在事發不久。我花了數月思前想起，終於鼓氣勇氣，將它刊登於今年4月「號外」雜誌專欄。沒想到再過半後，將它公諸於世的時刻再出現。」 有感失言 但沒道歉 當時她與戲中幾位女演員一同受訪，「當天那位男記者甫坐下來，準備進行我們當晚《電競女孩》首映的第一個電影專訪（按：可不是娛樂版訪問！），就以一句難以嚥下的類笑話作為開場白：『我好像坐緊枱』，殺我們一個措手不及。」她指當時男記者雖感失言，但竟然沒有即時道歉，「反之找各種理由搪塞過去，說什麼『他才是男公關』。擾攘一番，我終於洪亮重申那句將曾經被人聲淹沒的『你這句說話非常不當』，緊隨說出『你要不然閉嘴，要不然道歉』。（要不是借用了監製上一秒叫他「閉嘴」，我應該也不敢自己從嘴中產生這個字。）」不過，即使Angela當場表達，但一切很快如常，「空氣靜止了不出半秒，訪問便如常繼續，什麼都沒有發生。道歉？當然沒有到來。」她自言還要按奈著情緒打圓場，務求令訪問得以繼續。

笑容包裝不滿 袁澧林發文後，鍾雪瑩亦有在限時動態轉發，相信兩人都是指向同一位文化雜誌的男記者。當時Angela以文字紀錄內心的不滿，沒有公開事件；今次鍾雪直接轉載該記者的文章，表達不滿，勾起Angela的不快回憶，轉發鍾雪瑩的限時動態，並索性公開積壓心底的不快。她續指即使同場都女生都感不是味兒，「卻只能以最舒服的方式表達不憤，適時以笑容包裝不滿，沒錯，笑容是（或：也只能是）女生最大的武器，頂多閒時爆出一兩句絕核、精辟soundbite 來優雅反擊。」

別將冒犯視為「個別事件」 作為女性，袁澧林她有感而發，直指個人憤怒永遠不夠強大，必須清醒地認識到，「每一次的「小玩笑」、每一句的「別太認真」、每一次對受害者「為何不大方一點」的指責，都是在鞏固這個允許女性被物化的體系。真正的改變，始於我們不再將這種冒犯視為「個別事件」，而是看到背後那套根深蒂固的、系統性的否定—否定女性的主體性，否定她們的專業應被嚴肅對待，否定她們擁有定義何為尊重、何為冒犯的權利。」接著她憶述在拍戲時遇到的語言性騷優，例如被幕前演員以日本問：「你喜歡我的X嗎？」、男導演直說：「你的款看起來不是別人想上。」甚至擅自加吻戲：「男前輩演員在拍攝現場重重覆覆多次開玩笑說我想借機親他，卻在未有溝通下在拍攝時親我臉頰，之後從未主動溝通那個不請自來、沒寫在劇本上的吻。」等情況。

她自言試過要求以日文性騷擾她的幕前道歉，但已事隔數月，對方裝作不記得，直至她逐一提起細節，終換來敷衍道歉，「最後好不容易爭取到我該得的道歉，還得忍受他身旁其他男性朋友揶揄：『Gela話你呀，袋錢落你袋！』自此被標籤成一個不解風情、吃古不化，玩笑也不讓開的硬骨頭。」

寒蟬效應 選擇沉默 袁澧林認為，每當有女性公開指控不當行為，總會看到一套熟悉的劇本上演—先是質疑受害者動機（「想紅吧！」）再來是檢討受害者行為（「為什麼當時不反抗」），最後往往上升至對其人格的全面抹黑。我們都有強烈的「完美受害者」的迷思，以及對受害者特別嚴格道德審判，遠比加害者所要承受的多，漸漸這形成了一種寒蟬效應—受害者說出來，可能會隱私被攤開、經歷被矮化或戲謔、名譽受損，這讓許多女性在受傷害後，只能選擇沉默，或僅在私密的小圈子中傾訴。因為公開發聲的代價，往往沉重得令人難以承受。