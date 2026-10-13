袁澧林鍾雪瑩強調非冰山一角 涉事寫手「紅眼」出po向二人致歉

袁澧林凌晨在社交網撰寫長文，親揭一次訪問遭受一位文化雜誌記者語言性騷擾事件，並自揭入行種種在語言或行動上的性騷擾經歷。而鍾雪瑩亦在IG限時動態直指同一位文化界主編，寫有關《我阿爹想旅行》和《善男信女》的評論時，譁眾取寵，令她反感。 其後袁澧林在IG Story再出po，她與鍾雪瑩不會公開文化記者的身份，強調「文章的真正力度在於它的廣泛代表性：他們並不是冰山一角的例子」。今早，該文化界寫手「紅眼」在社交平台致歉，直認事件發生於去年底訪問《電競女孩》兩位導演和五位女演員，沒有想去辯駁的意思，自知當時是開了不當玩笑失言，望能鄭重向當事人道歉。同時他自言「常口沒遮攔說錯話」，就有關《善男信女》的評論文章「亂寫一通，實在失禮，再三道歉」。對於有指紅眼是藝文青總編，藝文青則在社交平台澄清，「承讀者垂詢，謹此聲明：《藝文青》已於二零二五年與紅眼解除合約。」

「紅眼」致歉全文： 去年底，訪問《電競女孩》兩位導演和五位女演員，當時已知正式訪問前的開場白自己說了兩句很差的玩笑，相當不得體，女主角之一袁澧林亦表明對此反感。 「我自知失言，需要其他受訪者打圓場才能繼續完成訪問，很是慚愧。當刻沒有即時向多位受訪者正式致歉，是處理得不好，也不知道令袁澧林及眾受訪者如此難受，直到今天凌晨才知道自己失言的後續，以及袁曾撰文提及此事。 回應指責，沒有想去辯駁的意思，自知當時是開了不當玩笑失言破壞了訪問，此事自己亦有一直記住。望能鄭重向她們道歉。

常口沒遮攔說錯話，自知不雅，大家工作上都對我客氣，沒當面斥責。多年來在公在私可能也冒犯了好些受訪者和創作者，如上周末看過 《善男信女》也在社交平台亂寫一通，實在失禮，再三道歉。」

袁澧林在發文數小時後，再於IG限時動態出po，她自言身在倫敦作回應。而鍾雪瑩亦有轉發，兩人強調文章要旨並非公開涉事人名字，讓大眾公審，而是指出情況的廣泛性，並非冰山一角，可以發生在「任何行業」中的「任何人」。 袁澧林回應全文： 一：真希望文中所說的「火速進場、斷章取義、不加思索便將之斬件拿去大造文章」的媒體今次可以讓我失望。 二：我和@csy(鍾雪瑩)並不會公開我們所控訴的文化記者的身份； 三：承上，文中所指行業內的誰是什麼人也並不重要，這文章並不旨在公開這些名字，讓公眾審判甚至損害他們的職業生涯。我們相信文章的真正力度在於它的廣泛代表性：他們並不是冰山一角的例子，他們可以是「任何行業」中的「任何人」。