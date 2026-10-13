內田真由美嫁香港人入門敬新抱茶 日本擺喜酒送蓮香茶杯回禮AKB隊友

網民： 邊位師兄咁巴閉

內田真由美嫁給港男的消息公布後，引起本地網民熱烈討論，有人留言：「邊位師兄咁巴閉，人少少出嚟認咗佢」、「位巴打上世係咪救咗兩村人，祝幸福快樂」、「勁過坤哥囉，老婆做過AKB center」，直指新郎娶得內田真由美可算是「為港增光」。昨日，內田真由美在社交網再度出po，公開向男方長輩下跪斟新抱茶的照片，留言表示正學習日本以外的文化，而一對新人亦已在日本舉辦婚宴，男方的93歲嫲嫲亦到當地見證，內田真由美出story寫：「多謝嫲嫲特登由香港嚟日本參加我哋嘅婚禮，我會努力學好廣東話。」多位昔日AKB隊友亦有出席二人婚宴，包括北原里英、高城亞樹、大家志津香、岩佐美咲、松井咲子、仁藤萌乃等，真由美還特地以香港蓮香樓的茶杯向每位賓客作回禮，相當有心。