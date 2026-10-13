Supper Moment自爆申請紅館檔期未有獲批 邀任達華執導新歌MV驚喜演出

Supper Moment廣東歌《直至矛盾瓦解》今日有MV上架。

相隔近一年半，樂隊Supper Moment再推廣東歌《直至矛盾瓦解》，並於今日（10月13日）正式上架。《直至矛盾瓦解》是繼去年4月《不想將你放下》後的全新作品，今次新歌由Supper Moment作曲、小克填詞，首次邀得影帝任達華親自執導MV，華哥更落場飾演其中一角，身兼導演與演員。早前四子通宵拍攝MV，成員CK在繩網上險些跌倒，嚇得任達華十分緊張，豈料CK反過來安慰華哥，更笑言自己最驚的不是跌倒，而是被華哥要求吃下一生最討厭的蕃茄！ Supper Moment表示，今次與華哥合作，源於一次公司年會。四子與任達華在席間認識，大家談起電影、演出及拍攝，愈傾愈投契。華哥更分享不少多年來的演藝經驗，令四子聽得津津有味，之後忽發奇想，不如邀請華哥為新歌拍攝MV？沒想到任達華聽過《直至矛盾瓦解》後，覺得歌曲好聽，而且充滿情緒及畫面感，當下一口答應。華哥不但親自執導，更在MV中飾演其中一個角色，令今次首次合作更添驚喜。

Supper Moment邀任達華執導新歌MV。

被華哥迫食蕃茄 拍攝當日，任達華由鏡頭、畫面到演員演繹都親自把關，更逐一指導演員如何處理動作、表情及情緒，四子在旁亦趁機偷師，笑言拍一個MV，等於上了一堂難得的演技課。MV拍攝由晚上一直進行至天亮，多場戲都需要四子親身上陣。其中一幕要在大型繩網上拍攝，CK期間一度失足，跌倒地上，令在場的任達華非常緊張。站穩後CK反而走過去安慰華哥，叫他不用擔心，笑言跌一跌根本不是問題。因為真正令他害怕的，是接下來一場需要吃蕃茄的戲！CK笑言：「我勁憎蕃茄，係成世人都唔食，但係華哥話，一陣要我食……同首歌一樣咁矛盾！」

新歌《直至矛盾瓦解》以人生矛盾為主題，唱出人往往同時擁有兩種截然不同的想法，未必每件事都能分清黑白。四子亦坦言，每個人的生活都充滿矛盾，就連拍攝MV當日亦不例外。Sunny直言一方面很想努力工作，將MV拍得最好，但另一方面，每次聽到兒子傳來的語音訊息，又立即想回家陪他。他笑說：「好想工作，拍好MV，但聽完阿仔口訊，又好想返屋企。佢日日催我返屋企㗎！係咪矛盾！」工作與家庭之間難以取捨，讓不少在職父母都會有共鳴。 至於CK就笑言，除了要面對自己最討厭的蕃茄，平日亦經常在工作與打機之間掙扎。他笑言：「又要開工，又要陪朋友打機，返工就冇時間。咁依家就係矛盾之中搵一個中和——打住機返工，哈哈！明明死都唔會食嘅嘢，開工就要食，都好矛盾.....。」鼓手阿達表示，工作前已經set好頭、化好妝，但偏偏又很想睡覺，令他左右為難：「又好想瞓覺，又唔知瞓唔瞓好囉，哈哈！」阿雞則感嘆成功背後有犧牲，「作為音樂人，自然希望把結他彈得更好，所以不斷花時間練習，但即使練得好，也未必代表一定能夠成功。成功咗又未必開心，因為要投放好多時間。」阿雞認為，成功往往伴隨「犧牲」，得到一些東西的同時，亦可能失去另一些東西，有開心自然也會有不開心，這正正就是人生的矛盾。