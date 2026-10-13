陳凱詠JACE讚鍾雪瑩袁澧林勇於發聲 曾遇鹹豬手：嬲自己點解唔講

陳凱詠JACE今日(13日)與MIRROR成員盧瀚霆(Anson Lo)現身尖沙咀出席手袋新產品發布活動，JACE外套bra-top加貼身裙亮相，她形容是率性加少許叛逆，最重要配合個人性格。談到好友鍾雪瑩在IG發聲，直指一評論文章嘩眾取寵，令人反感；隨後袁澧林自揭受訪的不快經歷，以及入行後的性騷擾遭遇，JACE大讚兩人勇敢，自言亦曾遇「過份之手」抽水，希望大家發聲改變文化候氣，互相尊重。

JACE早前忙於拍港版《悠長假期》，問到進度如何時，JACE透露已經接近煞科，回想起初還擔心不適應，估不到轉眼就差不多拍完，笑言機會不多，要好好珍惜拍戲機會。與好友AK江𤒹生合作並有不少對手戲，JACE直認兩人相熟，有時過份輕鬆，不時會有即興演出，「但佢好專業，點玩都好，一拍攝情緒就到，又好熟啲對白，反而我要打醒十二分精神。」對於好友鍾雪瑩再度提名金馬影后，AK亦首度入圍角逐金馬獎最佳男配角，她笑言鍾雪入圍已當「食生菜」，冷靜應對。她自言為好友高興之餘，也勉勵自己在各方面努力。

至於鍾雪瑩在IG限時動態出po，指一篇《善男信女》的評論文章譁眾取寵，反感JACE表示今早才看到，但不諱言女生經常不受尊重，「有時一班男仔朋友或女性朋友傾，究竟要點回應，好似喺我哋教育裡，欠缺一啲原型。」不像自幼學習的公式對答，她直言有時亦不懂回應，「點解受騷擾嘅時候，好似啞咗，沒有一個template(模範)，所以我覺得呢兩位女生好勇敢去展現點應對，set咗個好好嘅範例。」問到可曾遇過不受尊重的對待，她坦言年少時代、入行前後都遇過鹹豬手，「例如手多多，直接掂埋嚟，我都會好嬲自己點解唔講？淨係識避，或者本能反應係笑住行開。我明明俾人覺得好硬朗，都唔識好講，再細膽或怕醜啲，會唔會更加唔敢去講？」