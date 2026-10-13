衛蘭紅館演唱會主題曲《Break-A-Way》嘗試新曲風 與雷頌德相隔12年再度合作

儘管Janice一向以抒情慢歌見稱，但她也喜歡嘗試新事物，她不希望曲風千篇一律。適逢即將在紅館開騷，Janice決心搞搞新意思，為今次演唱會製作一首快歌令現場氣氛更加高漲。《Break-A-Way》是一首funk音樂風格的作品，也是Janice過往從未試過的曲風，Janice藉着是次節奏感強烈的曲風，唱出歌詞中「衝得開轉折點」、「不怕驗證 不驚過火」的那份決心，亦唱出「舒適圈拋過些 再別與我拉扯」的豁達，她並不再是「一樣的Janice」，她決心掙脫束縛、向全新音樂領域進發，完全體現《OUT OF FRAME》踏出舒適圈、衝破自我框架的態度。

展現 Janice 另一面

Janice跟雷頌德相識已久，早於Janice正式出道前，Mark為黎明製作歌曲時，發掘了Janice一把靚聲，安排她為黎明唱和音，二人由此結緣。自離開AMusic後，Janice多年也沒有再和Mark合作，直至上年於陳慧琳演唱會上重聚，造就兩人這次相隔12年再度合作，絕對值得大家期待。今次Mark特別選用了歐美常見的funk曲風，嘗試去發掘Janice的另一面，歌詞中「一般見識以上，改寫記憶意象」，便是要顛覆大家對她的固有印象。

MV 以動畫形式呈現

《Break-A-Way》的MV是Janice首個以動畫形式呈現的影像作品，MV中的動畫版Janice以真人作為藍本，不論輪廓或神態，都100%和她本人相似，在視覺效果上帶來滿滿的新鮮感。Janice在MV中會以動畫分身執行各種任務，寓意她在音樂路上不斷挑戰自我、突破極限。