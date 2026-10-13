蔡卓妍勞氣回應張致恒四圍借錢 阿Sa︰不如腳踏實地！大家冇欠你！

張致恒(Steven)屢因欠債問題成為新聞人物，近日不停接受訪問並開始建立好爸爸形象，然而不少網民就指Steven其實是利用大家同情心，不停賒借度日。作為前同事、朋友兼債主的阿Sa蔡卓妍被問起Steven欠債一事，仍然很勞氣。

阿Sa︰腳踏實地啦

阿Sa長嘆一聲並謂︰「哎，真係呢……真係激死人！通常有朋友需要幫忙，如果對方做番一啲嘢會覺得幾好，但有啲人冇做又唔會『唱衰佢』，或者追佢做啲咩，但係你會睇清一個人！我最嬲唔係幫咗你，而係嬲其他嘢。我有啲朋友都要養妻活兒，都要好辛苦，打三、四份工。我都希望佢可以，不如腳踏實地啦。」

對於Steven表示自己的電費高達9千元，阿Sa再次長嘆一聲，並謂︰「我真係唔知啊！我唔知點樣可以用到啲電費咁。（係咪覺得佢冇得救？）條路係自己行出嚟，我作為佢前朋友，我都希望佢會好嘅。我諗大家都希望佢會好嘅，希望啲小朋友有啲好啲嘅生活，希望佢太太亦都可以有好啲嘅生活，開開心心、幸幸福福。咁要點樣做呢？我諗佢要攝高枕頭諗清楚囉。」