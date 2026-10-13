梅艷芳骨灰被盜｜姪兒與歌迷會先後發聲明 盼大眾切勿作無謂揣測

已故天后梅艷芳的骨灰被盜轟動整個華人社會，由於警方自今年7月接手調查之後，至今未有任何進展，其家人透過「梅艷芳國際歌迷會」發出緊急呼籲，盼廣大市民提供線索合力尋找。梅艷芳姪兒今再度向外發表聲明，指出鑑於目前網絡及媒體充斥大量誤導與不實消息，恐嚴重影響關鍵線索收集，為正視聽，特意發表聲明。至於梅艷芳國際歌迷會亦與姪兒發生聯合聲明，內容大致跟絰兒發生的差不多，但就了一行交代歌迷會的架構及運作。

致各界媒體及廣大市民：

就近日有關梅艷芳女士骨灰被盜一事，引來社會各界的關注。對此，我們深表謝意。然而，鑑於目前網絡及媒體上出現大量誤導性或不䋿的消息，或將嚴重影響有用線索的收集。

為正視聽，我們現作出以下幾點聲明：

1. 案件最新進展：本案已於2026年10⽉ 12⽇正式轉交由新界南總區重案組接⼿調查。

2. 切勿作無謂揣測：由始⾄終，警⽅並未將任何⼈列為本案嫌疑⼈。我們懇請各位網⺠及公眾保持理性，停⽌對任何個⼈、或團體進⾏抨擊、公審或惡意揣測。無根據的指責只會製造內耗，對破案毫無幫助。