Anson Lo劇透神秘嘉賓現身掀回憶殺 MIRROR演唱會加開3場首與fans過聖誕

MIRROR成員盧瀚霆(Anson Lo)今日(13日)與陳凱詠JACE現身尖沙咀出席手袋新產品發布活動，早前忙於拍港版《金秘書為何那樣》的Anson Lo，自言已有近半年沒有以個人身份出席時裝品牌活動，見到商場企滿神徒(fans 暱稱)，加上今日推出首支個人單曲《goofy》，特別興奮，拍照時更即興跳新歌的舞步，引來神徒hgih爆尖叫。

一如以往，Anson Lo亦有填寫rap詞，從MV概念到鏡頭擺位都有份構思，在24小時內拍畢兩個MV，除了《goofy》，另一首則是於10月20日推出的廣東歌。談到首次挑戰唱國語歌，Anson Lo自言沒以前那麼緊張，但始終非母語，仍需注重咬字，而且新歌屬R&B曲風，改變唱法，沒以前那麼用力，亦是新嘗試。

MIRROR演唱會今日宣布加開3場，其中一場於平安夜舉行，首次與fans過聖誕，Anson Lo自言相當期待。問到團Con的表演組合，雖然拒絕劇透，但就表明不會有熟悉的組合，例如「95 line」他與Jeremy，務求給與fans新鮮感。團綜《MIRROR ACE》昨晚（12日）首播，12子用盡千方百計討小學生歡心，屢次被當面拒絕，他笑言，「而家啲細路仔好直接，想要咩就話俾你聽，話唔俾就唔俾，要走開就即刻走，呢種直接都係另類嘅可愛。」他又劇透團綜將有心事台環節，「今次有一個特別嘅神秘嘉賓，我哋見到佢有一種回憶殺，（有冇眼濕濕？）無喇，大家都大個。」