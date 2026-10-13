林峯年底開騷輪住拍戲 唔知吳卓羲拍拖未見過張曦雯

林峯與蔡卓妍、 泰國女演員Kimberley Anne Woltemas、馬天佑到尖沙咀出席服裝品牌新店開幕。林峯穿上品牌最新的服裝示人，問到會否跟太太情侶裝，或與囡囡穿親子裝，他表示自己選擇困難症，所以多是由太太負責配搭大家的衣服。他透露囡囡的打扮全由太太負責，自然沒有天份幫囡囡整頭髮。

他透露會跟囡囡一齊做功課，自己有跟囡囡約法三章要先做好功課才可以去做自己想做的事。他笑言跟囡囡做功課可以鍛鍊自己的耐性，「我覺得有小朋友之後，係重新再學一次點樣成長。(依家小朋友功課係咪好難？)唔可以咁講，但同以前比較，負擔係有所提升。呢個時代嘅小朋友都醒過我哋好多，接觸資訊又發達好多，我哋要跟返個節奏！」

問到《九龍城寨之終章》有不少新女演員加入，他表示很多都不知道，因為電影有很多故事線，不是個個女演員都有合作，「到時你哋咪知囉！唔好諗住chok我！」問到有沒有跟邵美琪合作，他只謂︰「我好慶幸近年有好多機會同以前未有合作過，甚至係前輩級演員喺電影上碰面。 談到張文傑喊爆，他直認對方是很感性，他又指在首部煞科時感到不捨，來到今次也是一樣，「因為覺得辛苦拍咗幾個月，主景都係城寨，但未睇夠，難得有個大製作喺香港有咁大量投放，係好難得！」