林峯年底開騷輪住拍戲 唔知吳卓羲拍拖未見過張曦雯

林峯與蔡卓妍、 泰國女演員Kimberley Anne Woltemas、馬天佑到尖沙咀出席服裝品牌新店開幕。林峯穿上品牌最新的服裝示人，問到會否跟太太情侶裝，或與囡囡穿親子裝，他表示自己選擇困難症，所以多是由太太負責配搭大家的衣服。他透露囡囡的打扮全由太太負責，自然沒有天份幫囡囡整頭髮。
他透露會跟囡囡一齊做功課，自己有跟囡囡約法三章要先做好功課才可以去做自己想做的事。他笑言跟囡囡做功課可以鍛鍊自己的耐性，「我覺得有小朋友之後，係重新再學一次點樣成長。(依家小朋友功課係咪好難？)唔可以咁講，但同以前比較，負擔係有所提升。呢個時代嘅小朋友都醒過我哋好多，接觸資訊又發達好多，我哋要跟返個節奏！」
問到《九龍城寨之終章》有不少新女演員加入，他表示很多都不知道，因為電影有很多故事線，不是個個女演員都有合作，「到時你哋咪知囉！唔好諗住chok我！」問到有沒有跟邵美琪合作，他只謂︰「我好慶幸近年有好多機會同以前未有合作過，甚至係前輩級演員喺電影上碰面。
談到張文傑喊爆，他直認對方是很感性，他又指在首部煞科時感到不捨，來到今次也是一樣，「因為覺得辛苦拍咗幾個月，主景都係城寨，但未睇夠，難得有個大製作喺香港有咁大量投放，係好難得！」
談到他的好友吳卓羲傳與張曦雯拍拖，林峯表示大家私下很少談感情事，但自己就未見過張曦雯，但不太清楚發生甚麼事，自己也只是聽別人講，「咪當宣傳囉！」他又笑言每次在健身室見到吳卓羲都是紅粉菲菲，因為大家都努力運動。他說︰「佢都幾廿歲人，我都希望佢生活上面有更多平衡！」
他透露已經完成賀歲片的拍攝，稍後將會飛到泰國拍另一部戲。至於會否帶埋妻女同行，他表示要飛到當地了解住宿、拍攝流程才決定讓不讓她們飛過來。問到他將於12月舉行《GO WITH THE FLOW》巡回演唱會廣州站，他指之後還會去紐約、新加坡再去美國，期間會再拍另一部電影。對於廣州站請來古天樂和鍾嘉欣任嘉賓，林峯表示自己是最後一個人知，至於會否考慮一齊表演鋼管舞，他笑言上到台才算，現未決定屆時會合唱甚麼歌。