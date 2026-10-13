王浩信陳自瑤昔日恩愛合照遭惡搞 外國網媒偷圖把囡囡變成黑人BB

網名「cursednews4u」的海外IG帳號，以meme圖及趣聞作招徠，擁有44.3萬followers，殊不知昨日偷圖出po的對象竟是香港藝人王浩信與陳自瑤（Yoyo），並盜用夫妻二人當年抱住初生女兒的照片，最過份是把二人囡囡王靖喬（QQ）改成黑人嬰兒，配合該帖文指「呢個男人嘅妻子，唔知點幫佢哋個baby改名，結果就改咗「Sum Ting Wong」（英文諧音：something wrong）。

其實，王浩信、Yoyo跟此帖文毫無關係，文中寫：「一位新手媽媽為新生兒取名苦惱不已，之後將命名權交給了丈夫。沒想到，丈夫卻搞了個令人匪夷所思的惡作劇，決定給孩子取名為「Sum Ting Wong」。這個離譜的決定讓家人和網民都目瞪口呆，尤其是考慮到孩子是黑人，與這句網路流行語毫無關聯。這段荒唐的出生證明照片迅速在社交媒體上瘋傳，引發廣大網民熱烈討論，大家紛紛對這位父親的古怪幽默作出爭論。有些網民批評這位父親，認為他會讓孩子在點名時永遠被人側目，而另一些網友則被他這番大膽的舉動逗得捧腹大笑。」出po不久，已有香港網民在文章下留言，並分別寫上「留個中文留言等香港人可以見到」、「TVB最恩愛情侶」、「Babe, father is signal Wong」。