鯨獄逃生｜真實版震撼上演 意外拍下死裡逃生驚險畫面

《鯨獄逃生》改編自2023年出版的全球暢銷同名小說，故事講述一名經歷人生低谷、幾乎放棄生命的年輕潛水員，為尋找亡父遺骸潛入深海，卻意外被一條長達80呎、重達60噸的巨大抹香鯨活吞。困在漆黑窒息的鯨腹中，面對只剩最後60分鐘的氧氣倒數，他拼命逃生，卻竟在最絕望危險、最意想不到的地方，重新找到活下去的理由。《鯨獄逃生》可算是求生片的少見題材，然而現實中卻有真實版《鯨獄逃生》震撼上演！

事件發生在2025年2月，一對來自委內瑞拉獨木舟父子運動員，當時正划過智利的巴塔哥尼亞海岸（Patagonian Coast），而當時23歲的主角阿德里安（Kayaker Adrián Simancas），在大海上努力划槳時，突然感到有東西撞擊自己，一時間失去平衡翻艇，他跌落水後睜開眼一刻，眼前景象令他畢生難忘︰「只見到一片深藍和白色，當下感到有什麼黏糊糊的東西擦過我臉，到定下神後，才意識自己正身處鯨魚嘴裡。」 自知成為獵物，阿德里安一時間湧現多個疑問︰「如果牠把我吞下去，該怎麼辦？我還可以憋氣多久？自己身處的地方水深多少，浮出水面要花多少時間？」阿德里安甚至在這驚險時刻，還幽自己一默：「我幻想自己成為《木偶奇遇記》的皮諾丘，如何逃出鯨口！」結果沒多久，鯨魚便把他吐出來，他立即奮力游上水面，重拾一口難能可貴的新鮮空氣。

同行的爸爸，正在幾公尺外目擊兒子險象環生的過程，更由於橡皮艇尾部安裝了攝影機，用來記錄不斷上漲的海浪，無意中將兒子驚險一幕拍下。影片經海洋生物學家證實，片中出現的為座頭鯨（Humpback whale）。實情鯨魚甚少以人類為覓食對象，過去在人工圈養環境下襲擊人類的事故，都是出於壓力、玩弄或反撲等原因。而對阿德里安來說，這趟死裡逃生的經歷，自己有如獲「第二次生命」。

《鯨獄逃生》電影團隊專誠請來著名鯨魚專家Dr. Joy Reidenberg PH.D.擔任顧問，認真了解抹香鯨的生物習性和身體結構，包括牠們的多個胃室和消化系統、胃酸的影響，以至潛水工具能否在鯨腹內正常運作，以真實科學建構電影中的鯨魚世界。對於鯨魚是否有吞下一個成年人的能力？Dr.Reidenberg不排除有這可能，但至少要一頭長達18公尺以上的成年雄性抹香鯨才可以做到，並謂：「這比我們通常看到的抹香鯨要大得多。」研究指抹香鯨最愛的獵物，包括巨型魷魚，其身長可達14公尺（含觸鬚），體重更達數百公斤。但由於從未有人能觀察抹香鯨的進食過程，不能確認牠是否會把整個獵物吞下。有人工圈養抹香鯨近親（例如︰白鯨）的研究人員指出，這些龐然大物是透過下壓喉嚨中的一塊舌骨來吸食獵物，當舌骨下壓時，它們的舌頭會向後縮回，這就像活塞運動一樣，產生一個低壓區，將水以及毫無防備的獵物全數吸入鯨魚口中，同時並擴張其喉嚨和食道的開口。此外，抹香鯨的喉頭（或稱聲帶）偏向左側，這使得牠們的喉嚨比其他巨型鯨魚寬闊得多，讓牠可吞下大型獵物。