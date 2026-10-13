袁澧林受訪被性騷擾 鍾雪瑩︰我界線好清晰望互相尊重

鍾雪瑩出席《我阿爹想旅行》首映禮，與邱士縉(Stanley)、楊雅文(泰妹)一齊接受訪問。談到她的IG stories觸發袁澧林指曾在一個訪問中被人冒犯，令人關注女演員在拍攝或受訪時遭到不受尊重的情況，她說︰「我哋已經寫到好詳盡，我認為每個人接收、發放資料程度，接收程度都唔同。儘量每個人都了解對方嘅界線，俾返一啲適合嘅方法去維持一個好嘅交流。如果有一個人去表達，然後對方接受係唔舒服，大家係可以講番俾對方聽。就避免好耐之後，仲有呢件事諗緊。」

她表示袁澧林曾在《號外》發表的文章，「我之前有閱讀過嘅！(咁你喺ig係指寫嗰個人措詞唔係幾好？)我係一個好直接嘅人，個重點係嗰個stories，係同個劇情無關係，我都多謝所有媒體去搵一個切合點去推廣電影，但係呢個切合點同戲無關，有創作成份，我當時有即刻同佢講。只係一日之內發生，所以就發布咗呢個。」問到對方有沒有任何回應，鍾雪瑩表示對方是有歉意，並刪除文章。

她強調，就如她轉發的內容，認為文章評論與《善男信女》的內容不相符。因此她與袁澧林均認為這樣的行為是大家需要去思考，故在IG story出po表達意見，「因為每日喺不同行業發生，唔單止女性，男女、人同人都需要互相尊重，每一個群體都係需要一個彼此舒服嘅感覺去交流。」至於會否擔心影響到日後的工作，她認為不是大家想像般「咁大件事」，強調人與人的交流，均有權利去表達「你呢句嘢令到我唔舒服」。對於該人士公開致歉，她就表示不評論。