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娛樂
出版：2026-Oct-14 08:00
更新：2026-Oct-14 08:00

素海霖IG開新account風騷拍片 新帳號僅追隨Tyson Yoshi

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素海霖今年犯太歲，早前無辜惹上官非。

素海霖三年前以藝名「繪麗奈」進軍日本AV界，打響名堂後卻受盡haters狙擊，之後更因合約問題而無奈停工，今年犯太歲的她更惹上官非，加上其IG及Threads帳號相繼「冚旗」，雖然相當黑仔，但素海霖仍樂觀面對，近日她又再回歸IG平台風騷拍片，更自拍性感靚相繼續吸客。

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向Tyson致敬

素海霖一向以社交網作為收入來源，可是其IG及Threads相繼「冚旗」，月前她接受am730訪問時坦言沒有心機再開新帳戶重新經營。由於素海霖的原有account仍被封鎖，所以她近日在IG開設全新帳戶「thisisshl2026」，首po已相當慷慨，僅穿性感內衣在香閨自拍，日前更穿上黑色比堅尼風騷拍片，一邊撥頭髮一邊扭動胴體，即吸引粉絲及網民紛紛留言，獲大讚「都係咁正」。素海霖這個新帳號似乎只是暫用，目前followers仍未夠600，發現她目前只追隨Tyson Yoshi一人。

其實素海霖一向欣賞Tyson Yoshi，在2024年叱咤樂壇頒獎典禮上，Tyson穿上奇裝露出波邊成為全場焦點，素海霖隨即出po大讚「Tyson Yoshi真係勁」，更模仿對方低炒拍下自己露南半球的性感照。以行動向Tyson「致敬」。

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