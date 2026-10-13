蔡卓妍否認懷孕純粹肥咗 遇到對手臨時「加戲」會醒目回應

蔡卓妍(阿Sa)與林峯、泰國女演員Kimberley Anne Woltemas、馬天佑到尖沙咀出席服裝品牌新店開幕。圓潤了些少的阿Sa甫見記者即否認自己有BB，表示自己只是拍賀歲片需要不停吃，導致體重上升至人生最高峰的一刻。她坦言不少人看到報道之後send短訊向她送上祝賀，而不是向她求證。 拍《食住上》不停食 她指今次與林峯拍攝的賀歲片《食住上》，自己在戲中因為要食評人，所以不停吃，拍至深夜仍在吃飯，加上又少運動，所以磅數急增。她指拍攝期間更發現工作人員的製作的拍攝料理好吃到不得了，其中一次要拍打邊爐要吃花膠雞湯，原來工作人員用了5隻雞去熬製，非常美味。另一次則是工作人員知她辛苦，於是在湯料加入大量杞子、元肉讓她滋補一下，大讚劇組窩心。她預告在戲中跟朱栢康是死對頭，更笑稱整部戲沒有一個人是正常，包括她的角色也是，笑謂「有時覺得自己好似丁蟹上身咁。」

11月會彩排 問到Twins的Side Track演唱會進度，阿Sa表示11月會開始練習準備，設計歌單時也有參考fans的意見︰「無懈可擊嘅Rundown，集各家之大成，又加咗我和阿嬌（鍾欣潼）私人喜愛嘅歌曲，但呢個流程做3日都做唔完，所以仲要再精簡下！」她預告屆時會跟歌迷互動，希望可以做到一個好玩的演唱會。她亦事先講明今次是Side Track演唱會，所以一定沒有主打歌。她又指早前有同事的電話被黑客入侵，繼而向不同人表示可以「內部代購」，更要求對方轉帳至指定戶口，阿Sa坦言有十多人中招，事後這些人也有報警，但警方也表示很難追回有關款項。

讚 袁澧林勇敢 袁澧林在社交平台發文指在接受訪問期間，遇到記者不尊重的對待，也曾在工作環境上遭到性騷擾的情況。阿Sa表示有留意，她說︰「首先，我覺得佢好勇敢，好支持如果受到呢啲對待嘅女性，可以勇敢發聲。」阿Sa續說︰「我相信大家唔多唔少都有遇過啦，只係分別於嚴重同冇咁嚴重。我會諗返起以前真係太細個，發生嘅時候，自己根本都戇居居，係唔識去點樣處理，事後再諗返先覺得『好似有啲唔係咁妥喎』。」 導演角色好重要 問到有沒有一些例子，阿Sa表示有很多例子，她說︰「好多㗎，例如有時做嘢開會，一啲工作嘅夥伴，可能佢會用比較『男性主導』嘅思維去講一啲嘢，咁樣可能已經有啲『怪怪地』。但以前真係太細個，根本唔識得應對，同埋發生緊嘅時候，都唔知道原來係發生緊，事後先知道。」至於袁澧林提到拍攝時遇到被「加戲」的情況，她表示跟對手及導演都需要好好溝通，她更指出導演在現場扮演很重要的角色。