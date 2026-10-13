容祖兒啟德演唱會未賣飛宣布加場 1‧18為頭場隨時破紀錄連開6場

門票11月開賣

Joey表示知道自己很久沒有開騷，因為內部太多查詢，亦知道很多fans好想睇，所以向公司爭取加場，而且做了一個很大膽的決定，便是未開賣便宣布加場，而且1月18日更是真‧頭場！她說︰「兩場優先場其實已經迅速，勁熱烈、勁誇張，你知我一定收到好多friend嘅order，成件事好似一個浪咁！其實我自己又好開心同埋感動，我已經好耐冇同大家開一個大show，我都好掛住大家！既然大家咁錫我，我係咪應該要爭取多啲嘢呢？」

同時她亦公布門票開賣詳情，「11月9日至10日係優先發售；11月12日trip.com及11月13日公開發售！」她表示今次安排埋18日會作優先訂購，她說︰「係送俾一班等咗我好耐嘅粉絲，希望能夠用你哋嘅力量幫我話俾大家聽，亦都希望我嘅頭場有你哋嘅參與！因為我自己覺得，歌手頭場係需要最錫我嘅fans同我交換力量！我同公司爭取到啦！」