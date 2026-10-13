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娛樂
出版：2026-Oct-13 22:32
更新：2026-Oct-13 22:32

容祖兒啟德演唱會未賣飛宣布加場 1‧18為頭場隨時破紀錄連開6場

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容祖兒開live宣布加場！

容祖兒(Joey)早前宣布明年122日及23日登陸啟德主場館開騷，全新演唱會命名為《AURA 。門飛未開賣，Joey今日開live宣布加開118日，並表明當日的場次是真頭場，並稱如果反應熱烈，不排除加下去。如果123日是尾場，除時Joey可以連開6場破香港歌手在啟德的紀錄。

Joey Aura poster IG 1002

容祖兒明年1月登陸啟德主場館開騷。

門票11月開賣

Joey表示知道自己很久沒有開騷，因為內部太多查詢，亦知道很多fans好想睇，所以向公司爭取加場，而且做了一個很大膽的決定，便是未開賣便宣布加場，而且1月18日更是真‧頭場！她說︰「兩場優先場其實已經迅速，勁熱烈、勁誇張，你知我一定收到好多friend嘅order，成件事好似一個浪咁！其實我自己又好開心同埋感動，我已經好耐冇同大家開一個大show，我都好掛住大家！既然大家咁錫我，我係咪應該要爭取多啲嘢呢？」

同時她亦公布門票開賣詳情，「119日至10日係優先發售；1112trip.com1113日公開發售！」她表示今次安排埋18日會作優先訂購，她說︰「係送俾一班等咗我好耐嘅粉絲，希望能夠用你哋嘅力量幫我話俾大家聽，亦都希望我嘅頭場有你哋嘅參與！因為我自己覺得，歌手頭場係需要最錫我嘅fans同我交換力量！我同公司爭取到啦！」

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容祖兒表示1月18日是真頭場。

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容祖兒被fans的熱情感動到。

超級感動喊住唱《陽光普照》

Joey去到直播尾聲時更雙眼通紅表示今次演出對她來說很有意義，自己一定會盡全力。Joey坦言對上一次開大型演唱會已是2019年的《Pretty Crazy 容祖兒演唱會》，當時曾應承過大家3年之後會製作一個新的演唱會，可惜最後3年又3年，來到現在已經是7年，所以今次可以再為大家帶來演出，係有種好複雜嘅感動係入面，我自己都好感動！我會俾心機……總之今次呢個騷係有好多感情喺入面！」、「希望可以快啲唔好咁忙，可以俾心機會準備演出」，她亦再次表示1月18日將會作優先訂購，直言「係前所未有未優先訂售就加(場)！」

有參加歌迷會的fans表示擔心買不到飛，Joey搞笑表示入得歌迷會當然可以買飛，反問「如果歌迷會都冇得訂票，咁入嚟做咩！」直播高峰時一度有逾36百人觀看，有fans留言問她的舞台設計，她表示開3面台，亦考慮過有企位，亦會準備紀念品，最後她更哭住唱《陽光普照》送給fans

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容祖兒感動宣布加場！

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