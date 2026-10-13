羅啟豪偕顏志恒劉威煌梁浩賢開騷 助視障人士追逐夢想

羅啟豪聯同顏志恒、劉威煌、梁浩賢在《黑暗中「看」得見慈善音樂會》在上星期六（10號）正式開鑼，再次挑戰黑暗中以歌會友，合共八場演出之中，帶領觀眾進入看不見的世界，放下視覺，以聆聽與感受，重新「看」見彼此。啟豪笑言壓力比上次大了一倍：「上次演出四場，今次卻一口氣唱足八場，壓力自然有所增加，不過我好享受在全黑環境裏唱歌，感覺到大家非常專注，無論對我或觀眾來說，都是好值得嘗試的體驗。」

8場音樂會中，啟豪分別與顏志恒、劉威煌、梁浩賢拍檔演出，較之前添了一重新鮮感，啟豪說：「上次只得我一個，今次每場配搭一個歌手，每位有不同性格、聲線，不但合唱會擦出火花，就連傾偈的笑點也有不同，加上彼此一直都是好兄弟，彼此默契十足，份外得心應手。」更有意思的是，啟豪有機會與黑暗中對話所培訓的視障樂手合作，協助他（她）們在舞台上追逐夢想，啟豪透露：「每場會有一至兩位視障人士伴奏，其中一對孖女，她們只學了年多，長笛已吹得十分出色，真的好難想像她倆是怎樣做到的！」

已為人父的顏志恒（Benson）認為，不止要對小朋友灌輸關注視障人士的信息，就連身邊親友亦要多加提醒，Benson說：「大家要懂得共融，用心去體會視障人士的感覺。」初試黑暗中表演，Benson表示早已做足準備：「一般演唱會好講究氣氛，今次在全黑環境唱歌，聽覺會被放大好多，所以會選唱一些較為靜態、細致，可以表達自己內心世界的歌曲。」劉威煌覺得，今次演出注重與觀眾心靈上的溝通：「在全黑空間，完全沒有距離感，更加容易投入，加上有啟豪帶着我，好放心，間中有得抖吓，不用理會儀態；與啟豪合唱又好正，我鍾意尾句拖吓、delay吓，他都夾得剛剛好，就像神同步！希望以後有機會繼續合作。」梁浩賢表示，第一次踏上全黑舞台，反而更能全情投入去演繹歌曲，浩賢說：「因為看不到觀眾的反應，我可以放膽去唱，閉起雙眼唱好每一首歌。」