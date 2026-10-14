《我阿爹想旅行》票房破8千萬 Stanley著騷肌古裝夥泰妹鍾雪唱主題曲

鍾雪瑩與邱士縉(Stanley)、楊雅文(泰妹)出席《我阿爹想旅行》首映禮。問到對票房的目標，Stanley表示如過8千萬，「我就會同阿雪、泰妹一齊唱片尾曲！」當記者建議他穿回戲中的古裝唱，Stanley稱沒問題。
問到Stanley有沒有珍藏自己的古裝服飾，他說︰「我嗰件唔可以話係衫，係好多唔同布披上嚟。」阿雪談到原本自己不需要吊威也，拍攝當日去到尾聲時，工作人員問她想不想試下，於是立馬應承，感到非常好玩。泰妹覺得穿古裝拍攝很開心，亦都希望可以再有機會穿古裝拍攝。Stanley與泰妹負責電影主題曲，他續指今次可以唱到很開心，曲風是非常特別。
Stanley在MIRROR的團綜需要面對一班小朋友，他坦言唔易氹：「我已經係阿叔嚟，點會估到想我跳女團舞。想順住小朋友心意，好似係呂爵安偷嘢就唔啱。」提到姜濤用漢堡包做籌碼，Stanley就爆有人走數！他說：「重點係佢最後冇俾漢堡包人哋！其實嗰次行程好趕，可能之後都會安排返俾佢哋。」MIRROR演唱會宣佈加場，Stanley表示很開心，會繼續努力，希望可以再加場跟大家過不同節日。談到另一半Alina在《地獄大狀》同Jeffrey有咀戲，Stanley笑謂︰「我唔睇呢啲嘢！」