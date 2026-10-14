FC3球隊首衝出香港 陳家樂獲驚喜慶男人40 Jer實現兒時夢感動到起雞皮

由香港新世代藝人和台前幕後成員組成的足球隊「FC3」(卅足球會)，由林家熙(Locker)擔任隊長，成員包括陳家樂、柳應廷(Jer@MIRROR)、洪嘉豪(Kaho)、陳健安、胡子彤、游學修、張文傑、吳肇軒、馬志威、林耀聲、黃梓僑及周志文等，上周在出任教練的前港腳隊長陳偉豪帶領下，首次衝出香港，參加《香港明星FC3馬來西亞友誼賽》慈善足球比賽，對戰馬來西亞的傳統勁旅雪蘭莪傳奇隊（Selangor FC Legends)。雖然FC3以2:4敗陣，但一班熱愛足球的圈中人，難得拋開工作全情投入足球世界，齊笑齊喊好熱血，滿足感無可比擬。其中日前(12日)40歲生日的陳家樂，就獲球隊全員為他提早慶生；陳健安則在社交一補中一助攻，成為入球重要功臣，更在社交平台分享「幾十年冇用過嘅右腳傳中」片段。Jer就自言實現兒時夢想，感動湧上心頭。

FC3於2024 年由陳家樂、胡子彤、林家熙、周志文及「灰熊」蘇宸褕等人組成，當時於大馬拍劇《無懼》，在空檔期間踢波而誕生。回港後，加入熱愛足球的台前幕後朋友，逐漸由玩票性質的球隊，發展成正規運作的明星足球隊，現時更是每周定期操練，間中與本地不同球會比賽。球隊上周(8日)起行飛往馬來西亞，展開3日兩夜的旅程，其間一齊練波、做Gym、品嘗地道美食和購物等，更為踏入男人四十的陳家樂提早慶生，由隊長Locker驚喜送上蛋糕，祝家樂4字頭仍可場場入波。家樂回覆傳媒透露，球隊成立逾2年，累積進步，不少隊友在出賽前感觸落淚。縱然Kaho因工作未能隨團出戰，成班男人在旅遊車揈住毛巾唱《黑玻璃》，溫馨又搞笑。

球隊周末(10日)於西亞八打靈再也體育場，對戰旅雪蘭莪傳奇隊，該球隊由多位前馬來西亞國腳、前職業球星及球會傳奇名宿組成。面對實力超班的球隊，FC3雖以2:4輸波，但亦算有交代。其中，陳健安突破越位陷阱傳中，陳家樂射門被擋出不遠，再安仔補中射入；另一球則由安仔使出「幾十年冇用過嘅右腳傳中」，助攻導演李子俊頭槌頂入。完賽後，不少隊友都在社交平台分享團隊合照和踢波英姿。隊長Locker就多謝球隊，帶來美好回憶，並以「10分難忘，10分難得！」

Jer亦難得地「高效率」，在回港兩天後於社交平台出po，他自言從小三已幻想做足球員，如今終成功圓夢，「估唔到依家大個咗，終於實現到……可以用球隊身份出國比賽。」他回想，正式代表球隊上場的心情，「一踏入場區草皮，我係有起左雞皮，所有幻想都變真，d感動湧咗上嚟。」大家雖各有不同工作，但因足球走在一起，無論輸贏都一齊面對，「我哋就係一班有『少年的心』玩唔大嘅人。」他相信這是開始的第一步，「繼續一齊追夢、一齊進步、開心踢波。」

銘記齊喊齊笑

馬志威亦感謝足球和隊友，「這趙旅程每一個時刻，我都會銘記於心。人生四十，能夠讓你激動、感動的時刻越嚟越少，一班人齊心去做同一件事，一齊笑一齊喊一齊開心一齊失落，最重要的是一齊，結果不重要，重要的是過程，我知道無論得失成敗，我既隊友一定在我身邊，贏一齊贏，輸一齊輸，We stand together。」游學修就用西班牙文發文，榮幸可以成為FC3一分子，在球場上感受到足球的熱情。

男人四十學踢波

剛代表港隊出戰亞運棒球賽的胡子彤 ，今次跟FC3出埠踢波，分享的心情異同，「最近兩次出隊，環境、心情、責任都唔相同，但一樣嘅係，WE ARE A TEAM.贏輸，我地都一齊。」《城寨》兄弟張文傑多謝隊友接納自己，由零學起踢波：「男人四十學踢波，真係好 hardcore。多謝每一位隊友一直以來嘅鼓勵同教導，多謝你哋冇嫌棄過以前完全唔識踢波嘅我，係你哋令我真正體會到咩叫足球。」完全體會到團隊精神、互相照顧：「喺過程中建立到嘅呢份情誼同團隊精神，先至係最珍貴嘅收穫。」