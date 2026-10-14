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娛樂
出版：2026-Oct-14 13:37
更新：2026-Oct-14 13:37

Stanley@MIRROR正式成為人夫 與Alina拉埋天窗

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Stanley與Alina在中環美利酒店舉行證婚儀式。

成員邱士縉（Stanley ）邱士縉與李炘頤（Alina）已正式完婚。大表嫂Alina今日中午在社交平台分享婚照，寫著：「Legally Offical」，其中一張攝於美利酒店的黑白相，Stanley抱起 Alina，女方伸脷高舉左手無名指示意已戴婚戒。

另一輯相見一對新人穿上傳統中式裙褂，Alina 雙手兩大串龍鳳鈪，心口掛上金豬牌，遠遠亦見金光閃，遠處都見到似乎勁受長輩愛錫。Stanley 型爆揸開篷跑車接載老婆行大運，當然唔少得優雅禮服，恭喜Stanley正式成為MIRROR第一位人夫。

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