伍富橋宣布BB早產一個月 太太梁兆楹榮升媽咪母子平安

伍富橋與太太梁兆楹（Shirley）結婚四年，今年春天宣布造人成功，預產期是10月，之後更透露第一胎是個男嬰。今日，Alvin現身受訪親自報喜：「我小朋友出咗世，早咗出嚟，所以我哋冇即時去公布。今日係我小朋友出世後，我第一個公開活動，所以順便講埋。係開心事嚟嘅，所以今日同大家分享喜悅。」

由於比預產期早了出世，Alvin坦言有少少不知所措，好彩太太準備得好好，超前準備，BB房都準備好，只有此用品未到齊，他再一次多謝醫院照顧好Shirley，他又知認表示：「我係衰仔嘅，原本預咗仲有個幾月出世，都未執走佬袋，突然間就入咗去，跟住就生咗，好彩醫院已經乜都有，母子平安，原本擇咗日子開刀，點知個日子佢唔鍾意，佢自己揀過日子出嚟，佢好有性格。」伍富橋沒有理會老婆反對，堅決入去陪產：「佢話我會增加醫療負擔，但我最後冇嘅，入到去基本心情諗唔到血唔血嘅嘢，所以入到去就捉住太太隻手，因為我係好擔心，塊布後面已經劏緊，雖然我知佢係冇感覺，但始終𠝹一刀，都係心痛、都會好擔心，但佢就好冷靜。」連麻醉科醫生都大讚Shirley好犀利，Alvin坦言全程表現緊張，期待小朋友出世一刻，當聽到囝囝喊聲，他已感動得眼濕濕，由自己主持剪臍帶儀式，形容為好夢幻、好感動，終於放下心頭大石，亦好感恩母子平安，而BB早產後亦十分健康，好彩都非常健。

伍富橋賣口乖指每日都好感謝太太，所以沒有特別作獎勵，最緊要是好好照顧家人，承諾要盡責做一個好丈夫及好爸爸，這已經是最好獎勵。Alvin歸心似箭，完成今日活動便趕回家幫手湊小朋友，返去更會第一時間抱B，稍後日子便會為太太迎接生日，更爆Shirley已重投酒精懷抱，他不便透露太太卸貨日子，表示差不多早了一個月出世。

至於談到萬聖節，Alvin自言比較心歸，偏向是個I人，曾經有一次約了Shirley到蘭桂坊感受萬聖節氣氛，當時兩人尚未開始拍拖，但最後卻臨時甩底，結果Shirley自己去了蘭桂坊，笑言太太現在仍未嬲完。