尚氣劉思慕巴黎完婚公開靚相 夢幻婚禮細節曝光

一對新人接受時尚專訪，首度曝光婚禮細節，大讚這是一場完美極緻的夢幻婚禮；大婚當日，劉思慕特別邀來電影《300呎窒息倒數》（Last Breath）拍檔活地夏里遜（Woody Harrelson）出席，更在婚禮上為一對新人朗讀《Blessing of the Hands》。至於在《尚氣與十環幫傳奇》（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings）中合作過的華裔男星王漢斌（Benedict Wong），亦以「DJ Obi-Wong」之身份在婚禮登場任表演嘉賓。

另外，Allison受訪時表示因為父母是在台灣長大的關係，她特地選了台灣姐妹設計師張方綺與張方瑜創立的高級訂製婚紗品牌「Nicole+Felicia」出品嫁衣，Allison認為：「能夠在婚禮當天穿上由台灣姊妹花設計的婚紗，我覺得這是向家人致敬的絕佳方式。」當她把婚紗背後的意義告訴父母及姊妹時，全家人都感動不已。