劉德華開拍電影版《關於那隻龜回魂的故事》 排賀歲檔上映與龜演員鬥高片酬

舞台劇《關於那隻龜回魂的故事》今年5月公演時好評如潮，劉德華捧場後一睇愛上，隨即邀來原班人馬將故事搬上大銀幕，並打鐵趁熱埋班開鏡，望趕及在羊年賀歲檔上映，華仔今日（14日）便率領一眾片中要角進行開鏡儀式。 《關於那隻龜回魂的故事》在港公演18場備受讚賞，口碑不絕，更獲不少圈中人捧場，對該劇情有獨鍾的劉德華將這部作品拍成電影版，出任監製一職，更特邀導演邱禮濤負責執導。

17歲龜演員大咬登場 《關於那隻烏龜的故事》陣容除有阮小儀、MIRROR隊長楊樂文（Lokman）外，還有梁仲恆、王耀祖、阮韻珊（Melody）、倪秉郎、胡麗英，當中小儀、阿祖、Melody飾演陸家大家姐、二弟及細妹，倪秉郎、胡麗英則扮演陸生陸太，梁仲恆則與深櫃的阿祖上演男男戀，今日還安排片中「靈魂角色」金大龜小陸首度登場，而飾演小陸的雄性龜演員「眉豆」年約17歲，甫登場即展現「大咬」一面，為開鏡儀式更添熱鬧。今日活動由森美擔任主持，造就森美、小儀再度合體，而當他介紹演員出場時，小儀、阿祖、Melody等人模仿選美佳麗逐一登場，小儀透露片中陸家三姐弟的兒時玩意是扮香港小姐，到時電影亦會把這個童年回憶呈現在大銀幕之上。

劉德華已開始為跨年個唱展開準備，身為老闆今日當然要現身監場，他大讚寫劇本的阮韻珊，而她笑言當初劉德華主動要將作品拍成電影，更要求以原班人馬上陣，Melody還以為是網上詐騙，當與華仔開會才知道自己並非受騙，華仔亦笑言沒想到自己可以堅持到現在，但認為：「總之，我覺得好嘅嘢拍咗先，個結果一定會變好！」小儀亦希望華仔可以為電影參與演出，戲言全片最高片酬是烏龜的華仔即表示：「咁咪變咗我最高片酬？龜咪輸咗囉。」全場即叫老闆考慮零酬勞加持，華仔笑言可考慮客串，揚言要跟七位要角均有對手戲，導演邱禮濤指電影版跟舞台劇亦會有新角色加入，