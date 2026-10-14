古淖文開紅館講明騷肌mood到會除衫 肥媽唔係第一個知

古淖文今日戴上貓耳朵出席「蘭桂坊怪物巡禮夜」，他透露過去萬聖節也有化下一些帶血造型的妝容。談到他日前宣布明年5月1日舉行首度個人紅館個人演唱會，亦是首位澳門人在紅館開個人演唱會。對上一次有澳門歌手到紅館開騷已經是2006年的樂隊Soler。他坦言很幸運，自己亦即將投入籌備工作，自己也開始在飲食上著手，笑謂生日也不敢太過放肆。

他說：「因為主辦話要喺個show嗰度alarm呢件事，所以我就忍口唔講三個月，前幾日終於可以話俾大家聽有一個更大嘅project要做！」問到他如何得知消息，他稱之前要入紙申紙已經要簽名，及後主辦的鍾楚霖要他簽名時，自己也很疑惑，為何又要簽名，直至發現是簽署確認文件令他大為感動。

他說：「我記得嗰日係飲緊茶，咁佢就話10月有個期唱返一啲經典金曲，有大樂隊，咁小霖就無端端拎個公文袋出嚟，上面寫住重要文件四隻字，跟住就攞一疊嘢出嚟，總之就係話一啲申請嘅文件，你簽咗就得㗎啦！我嗰下就好感動啦！嗰種喜悦⋯⋯真係諗唔到有生之年，有機會上到紅館開騷show，唔係淨係話唱兩三隻咁。」