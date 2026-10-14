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娛樂
出版：2026-Oct-14 21:05
更新：2026-Oct-14 21:05

張智霖同陳曉華拍激情戲唔好受 薛家燕被問有冇拍床戲答案笑爆全場

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薛家燕邀請張智霖(Chilam)現身其電台節目《開心大派對》訪問，家燕姐見到Chilam時直言大家有十多年無見，當Chilam表示2018年曾任家燕姐演唱會嘉賓，家燕姐隨即笑過不停，並回憶當年2017年邀Chilam做嘉賓時，對方一口答應。

家燕姐說：「好開心請到佢哋傾偈，因為我好掛住你！之前拍《十月初五的月光》，我真係當佢自己個仔。當時去吉隆坡，佢就話預咗一晚要請我食飯，原來佢特意請我食一條魚叫『無忘我』！（張智霖：係忘不了！）哈哈哈哈！總之係好貴！好好食嘅！佢真係好有心！另一次我哋跳舞，我整親腳送去急症室，醫生要第二日先嚟到，佢就搵咗舅父嚟幫我睇！佢真係好好！」

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薛家燕與張智霖一見面即指今次是《十月初五的月光》Re-U。（娛樂組攝）

家燕姐證張智霖係乖仔

她續指Chilam很久沒拍劇，所以自己到韓國出席電影節活動時，也特別上網看片並留意大家反應。她說：「佢好啱做嗰個角色，佢一啲細位做到好精緻，真係好！佢有場好激嘅戲，我即刻上網睇，咁真係好激嘅！佢好少拍呢啲咁激嘅戲。放心！Chilam好乖嘅人，靚靚好放心，佢唔會手多多！」

家燕姐有激情經驗

Chilam表示拍這類激情戲不困難，最重要是事前做足溝通，跟對手講清楚有關動作。他笑指家燕姐少拍激情戲，她說：「我少㗎 ！我哋粵語片嗰陣時拍呢啲戲，一哄埋就會影上去個天度！哈哈哈哈！」

Chilam表示這個年代要露骨少少，所以接觸不少這類情節，「最緊要事前做好個溝通，其實現場有好多人，又導演又燈光師又收音各樣，所以都要知道大家做緊啲乜嘢！」家燕姐續說：「最緊要講清楚將會錫邊度！（張智霖：你有經驗丫！）我真正嘅時候係有經驗！哈哈哈哈！」令Chilam一時反應不了。

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Chilam指家燕姐有拍激情戲經驗，沒料到她答：「我真正嘅時候係有經驗！哈哈哈哈！」（娛樂組攝）

談到陳曉華是首次拍激情戲，Chilam表示在場有監製做指導，當時自己也是按監製要求，把陳曉華的手放高，讓人感覺到角色是控制慾很強烈的人。對於有一個鏡頭是低抄上去拍，他直言當時很多東西要顧慮，「好多嘢要諗，首先呢個位係咪可以掂得，雖然佢哋話唔怕，又怕錫撞崩到啲牙！一抱起，我覺得條腰好攰，自己喺度諗究竟可以頂到幾多個take呢？完全唔係大家想像之中咁正，唔係咁簡單。」他表示前後拍了五、六個takes。

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家燕姐坦言很多男演員都很怕拍這類戲，以及一些打人的場口，怕做得過火。她說：「好彩又話靚靚喺屋企同佢練！（練邊樣丫？）梗係練錫！哈哈！」Chilam表示靚靚有時去探班，之後會研究他的演繹各樣，他表示沒有為此感到壓力，因為是良性討論，自己也會想怎樣做好些。

對於吳卓羲及張曦雯的緋聞，Chilam表示「如真如假，我真係唔知！因為我好專注拍自己嗰啲嘢！」談到他們日前宣傳時，雙方的眼神充滿愛意，Chilam說：「咁應該真係恭喜佢！」

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家燕姐直言很掛住張智霖。（娛樂組攝）

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張智霖跟家燕姐已經很久沒有見面。（娛樂組攝）

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