七師傅為張致恒9千電費解話 keep住援助Steven被身邊人鬧爆

七仙羽（七師傅）今日帶同老公到中環出席「蘭桂坊怪物巡禮夜」，她在活動透露自己不時途經蘭桂坊食飯，試過有晚連食3間餐廳，全因是見到店員樂力拉客，加上有感飲食生意很難做，自己因此入內幫襯。七師傅更即場問老公，力證此事。談到七師傅因為善心不忍張致恒（Steven）的小朋友生活出現問題，所以一直在金錢上有支援他。
她表示自己一直有幫其他人，只不過很低調。對於Steven竟然要交九千幾蚊電費，七師傅表示對方已繳交，並指因為Steven一直欠交，因而愈滾愈大。Steven在另一訪問透露七師傅給予一萬二千元讓他找數。七師傅坦言每月給Steven的金額都不同，「佢有啲困難嘅時候，我都會幫吓佢，唔係話借錢，我係直接俾錢！」她坦言直至今時今日已經支援了六位數字。
她續指曾考慮贈送物業給Steven以解決欠租問題。她說：「我屋企人反對，身邊人都鬧！點解我咁樣諗呢，送錢俾佢用，都係解決唔到最終嘅問題，因為佢嘅人工唔多，又要養住四個小朋友，一個老婆，一個工人，又有萬幾蚊屋租，仲有其他雜費，已經冇錢剩！後尾我就諗不如送層樓俾佢，層樓都算係救到你，同埋幫佢還晒啲債，咪唔使再煩！因為我見到佢嗰四個小朋友好可憐，但係身邊人都鬧，唔可以咩都俾佢。」
她表示有向Steven了解為何一直欠債，她續指對方表示人工低，得二萬多，支出又大，加上舊債又未清，「我相信佢唔會呃人，因為佢係基督徒嚟嘅！」她希望Steven一家去申請公屋及綜援，「我有同佢老婆講，叫佢搵份嘢做，佢老婆就話冇人照顧小朋友，一個小朋友有自閉症，一個小朋友有情緒問題，一個工人搞唔掂，可能佢後生冇吃苦嘅能力。」
她直言被身邊的人都不停罵，覺得她不應該在要援助張致恒，她說：「有時見佢小朋友冇嘢食，冇奶粉、尿片，我就好同情佢，所以就偷偷地幫佢！佢有四個小朋友，我覺得啲小朋友真係好可憐！身邊都好多人同我講，香港俾佢更慘嘅人都有，你幫得多，好多人鬧我，我有時都好難做！」