七師傅為張致恒9千電費解話 keep住援助Steven被身邊人鬧爆

七仙羽（七師傅）今日帶同老公到中環出席「蘭桂坊怪物巡禮夜」，她在活動透露自己不時途經蘭桂坊食飯，試過有晚連食3間餐廳，全因是見到店員樂力拉客，加上有感飲食生意很難做，自己因此入內幫襯。七師傅更即場問老公，力證此事。談到七師傅因為善心不忍張致恒（Steven）的小朋友生活出現問題，所以一直在金錢上有支援他。

她表示自己一直有幫其他人，只不過很低調。對於Steven竟然要交九千幾蚊電費，七師傅表示對方已繳交，並指因為Steven一直欠交，因而愈滾愈大。Steven在另一訪問透露七師傅給予一萬二千元讓他找數。七師傅坦言每月給Steven的金額都不同，「佢有啲困難嘅時候，我都會幫吓佢，唔係話借錢，我係直接俾錢！」她坦言直至今時今日已經支援了六位數字。 她續指曾考慮贈送物業給Steven以解決欠租問題。她說：「我屋企人反對，身邊人都鬧！點解我咁樣諗呢，送錢俾佢用，都係解決唔到最終嘅問題，因為佢嘅人工唔多，又要養住四個小朋友，一個老婆，一個工人，又有萬幾蚊屋租，仲有其他雜費，已經冇錢剩！後尾我就諗不如送層樓俾佢，層樓都算係救到你，同埋幫佢還晒啲債，咪唔使再煩！因為我見到佢嗰四個小朋友好可憐，但係身邊人都鬧，唔可以咩都俾佢。」