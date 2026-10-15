森美早勸小儀離開商台做全職演員 料經歷結婚洞房有助擔正賀歲片女一 (有片)

天王劉德華對今年公演18場的舞台劇《關於那隻龜回魂的故事》情有獨鍾，他決定投資開拍電影版，除了原班人馬阮小儀、王耀祖、阮韻珊（Melody）、倪秉郎、胡麗英、梁仲恆及MIRROR隊長楊樂文（Lokman）外，更特邀導演邱禮濤負責執導，華仔本人亦會出任監製一職。

劉德華昨日（14日）安排導演及一眾主角出席開鏡儀式，而活動由森美擔任司儀，造就森美、小儀再度合體。森美今日中午12時做完節目即由商台趕到柴灣，為《關於那隻龜回魂的故事》主持開鏡儀式，並以行動支持好拍檔。