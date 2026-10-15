森美早勸小儀離開商台做全職演員 料經歷結婚洞房有助擔正賀歲片女一 (有片)

天王劉德華對今年公演18場的舞台劇《關於那隻龜回魂的故事》情有獨鍾，他決定投資開拍電影版，除了原班人馬阮小儀、王耀祖、阮韻珊（Melody）、倪秉郎、胡麗英、梁仲恆及MIRROR隊長楊樂文（Lokman）外，更特邀導演邱禮濤負責執導，華仔本人亦會出任監製一職。
劉德華昨日（14日）安排導演及一眾主角出席開鏡儀式，而活動由森美擔任司儀，造就森美、小儀再度合體。森美今日中午12時做完節目即由商台趕到柴灣，為《關於那隻龜回魂的故事》主持開鏡儀式，並以行動支持好拍檔。
未算太大戲癮
森美大爆一早已撐小儀離開電台，拍電視劇成為全職演員，他指小儀當年夥拍金剛主演TVB劇《愛情食物鏈》收視高達30幾點，加上小儀經過結婚、洞房這兩個最重要人生經歷，對她演內心戲更有信心，所以絕不擔心小儀今次孭飛做女一有票房壓力！被問到會否客串跟小儀在大銀幕合體，森美自言未算太大戲癮，笑言反而歌癮發作，向劉德華自薦盼對方可簽他做歌手，問到可有興趣向跳唱歌手路線進發？森美：「我諗係老年好聲音嘅『閃身步』，係閃身步喇，Lokman都冇我跳得咁好！」
挑機精神領袖
另外，《903 AllStar 籃球賽》下月初舉行，森美大讚歌星隊球技取勝，相反DJ隊卻要找外援出茅招；至於今次歌星隊隊長是古天樂，面對這位「香港精神領袖」，森美霸氣笑言未驚過，更指古仔球技一定不及自己，所以想在電影方面向古仔挑機，如果歌星隊落敗要開套戲給DJ隊，講笑不論贏或輸他都可以零片酬拍戲。他又公開爭取商台可以再其他運動賽事，如排球，甚至經典大型水上運動會「綠游游」，揚言到時要向錢嘉樂借其白色三角泳褲！