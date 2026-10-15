鯨獄逃生｜洛杉磯首映藍地毯配置巨型抹香鯨裝置 奧斯汀艾布斯喜遇朗侯活即變小粉絲

改編自同名好評暢銷小說的生存驚悚動作電影《鯨獄逃生》（Whalefall），剛於洛杉磯荷李活大道的El Capitan Theater舉行全球首映禮。為了切合電影的深海主題，首映禮現場特別鋪設了蔚藍色的藍地毯，更精心設置了一個巨大的抹香鯨頭部巨型裝置作為拍照區，瞬間將荷里活大道幻化為神祕而震撼的深海世界，吸引大批傳媒與影迷到場支持。
首映禮上，兩位領銜主演奧斯汀艾布斯（Austin Abrams）與演技派男星、《復仇者聯盟》（Avengers）系列的「魁隆」（Thanos）佐斯布連（Josh Brolin）均有現身，而飾演主角母親的伊利沙伯舒爾（Elisabeth Shue）、導演兼聯合編劇及監製布Brian Duffield、原著小說作者兼聯合編劇Daniel Kraus也有到場。大導演朗侯活（Ron Howard）特別到來支持，奧斯汀見到朗侯活即化身小粉絲一樣，提到自己看過導演所有作品。
奧斯汀欣賞故事情感深刻
佐斯在藍地毯上接受訪問時直言，原著小說非常出色，改編成電影也一樣精彩：「剪接、音樂、演員的演出、導演、劇本全部結合在一起，當我看過這部電影之後，我非常滿意。」奧斯汀也認同故事本身的設定已十分吸引，他說：「講一個人被鯨魚吞噬，本身就極嚇人，但能令人追看下去，是因為當中的情感貫穿其中。」佐斯透露因為片中兩父子的關係不佳，雖然本身非常喜歡奧斯汀，但在片場甚少交流，因為怕開心的情緒會影響當中的演出。
《鯨獄逃生》是一部融合史詩級視覺震撼與深厚情感的生存驚悚片。故事講述年輕主角傑伊因父親離世，決定前往加州中部海岸潛水尋找父親的遺骸。豈料在潛水過程中，他意外被一條巨大的抹香鯨吞入腹中！受困於鯨腹之中的傑伊，身上的氧氣僅夠維持一個小時。面對步步進逼的死亡威脅，他漸漸意識到，父親生前對他那些嚴苛的教誨，竟成為他逃出生天的唯一關鍵鑰匙。片中兩位主角極具張力的對手戲與深海絕境中的情感拉扯，無疑是本片的最大看點。《鯨獄逃生》10月15日於香港上映。