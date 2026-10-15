鯨獄逃生｜洛杉磯首映藍地毯配置巨型抹香鯨裝置 奧斯汀艾布斯喜遇朗侯活即變小粉絲

改編自同名好評暢銷小說的生存驚悚動作電影《鯨獄逃生》（Whalefall），剛於洛杉磯荷李活大道的El Capitan Theater舉行全球首映禮。為了切合電影的深海主題，首映禮現場特別鋪設了蔚藍色的藍地毯，更精心設置了一個巨大的抹香鯨頭部巨型裝置作為拍照區，瞬間將荷里活大道幻化為神祕而震撼的深海世界，吸引大批傳媒與影迷到場支持。

首映禮上，兩位領銜主演奧斯汀艾布斯（Austin Abrams）與演技派男星、《復仇者聯盟》（Avengers）系列的「魁隆」（Thanos）佐斯布連（Josh Brolin）均有現身，而飾演主角母親的伊利沙伯舒爾（Elisabeth Shue）、導演兼聯合編劇及監製布Brian Duffield、原著小說作者兼聯合編劇Daniel Kraus也有到場。大導演朗侯活（Ron Howard）特別到來支持，奧斯汀見到朗侯活即化身小粉絲一樣，提到自己看過導演所有作品。