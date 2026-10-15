蔡卓妍兩度任「莎莎婦女銀袋日」形象大使　預告同老best入馬場

蔡卓妍（阿Sa）再度獲委任為「莎莎婦女銀袋日2026」形象大使，成為該盛事歷來首位兩度出任形象大使的藝人！「莎莎婦女銀袋日2026」，將於11月8日（星期日）假沙田馬場隆重舉行。今年大會將延續這經典傳承，並續以「賽出時尚」為銀袋日主題，呈獻糅合世界級賽馬運動、時尚潮流及精彩娛樂體驗的年度盛會。

闊別兩年，已為人妻的阿Sa，踏入人生新章後重臨沙田馬場，坦言既榮幸又雀躍。回想2024年首次擔任「莎莎婦女銀袋日」形象大使，她笑言至今仍記憶猶新：「我記得當年打扮得好高貴優雅，但因為大家都知我平時坐姿出晒名『豪邁』，所以當日特別注意自己言行舉止、提醒自己坐得端莊，哈哈！不過正正如此，那次經歷令我覺得特別難忘。」

她續說：「當時第一次參與，就已深深愛上這個經典盛事，現場氣氛高漲、有豐富節目活動，而且大家都打扮得漂漂亮亮！」此外，阿Sa更指出「婦女銀袋賽」已有180年歷史，是香港最傳統的賽事之一，堪稱經典中的經典。