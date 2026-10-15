鄧麗欣43歲生日出專輯 新碟加埋自己畫作對上一次出碟已經14年前

鄧麗欣（Stephy）相隔14年推出全新專輯《Tathātā》，今次打破既有形象，以冷艷神秘的「暗黑女王」造型亮眼登場。專輯概念融合西方古典油畫視覺，貫穿「過去、現在、未來」的非線性時間軸，展現成熟蛻變與初心不變的音樂哲學。 Stephy笑說：「我好似每一次做一件嘢都係相隔咗唔知幾多年之後再做，好似上次開 Show 咁，又係相隔咗十幾年，今次正式出碟都係相隔咗十幾年。」

Stephy選在生日當天出碟，而專輯名字亦很特別。她說：「碟名《Tathātā》，好多人都會問點讀同埋點解。Tathata 係一個梵文，意思係『一如』 。今次嘅概念係過去、現在、未來嘅自己，3個不同嘅時間，3款不同嘅造型、場景，去構造成我哋想講嘅呢樣嘢。」 眾多個造型之中，Stephy表示較喜歡「暗黑女王」造型，她笑說：「連自己都比較少見咁深色嘅造型，好有型，但平時好難會做得到，除非因為工作和襯好多嘢。呢個造型我覺得係好 Cool，亦因為代表『未來』，究竟未來會係點？會唔會就係好似依家？呢個『暗黑女王』幾有趣，尤其鍾意呢個波波領，影咗好多大頭相，好得意、畫面感好強。」